На порталі «Дія» з’явилася голосова підтримка із ШІ: як вона працює

На порталі «Дія» тепер можна поставити запитання голосом, щоб отримати консультацію про державні послуги, знайти інформацію про свої дані або скористатися доступними сервісами. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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Як працює голосовий функціонал Дія.AI

Щоб почати розмову, натисніть кнопку зі звуковою хвилею на головній сторінці порталу «Дія» або в уже відкритому чаті. Озвучте свій запит — і Дія.AI його опрацює, відповість голосом та продублює відповідь текстом. При цьому зберігається історія спілкування.

Голосовий режим працює лише після вашого підтвердження в налаштуваннях. Для комфортного спілкування в транспорті, на вулиці чи в інших людних місцях Дія.AI використовує інтерактивну звукову хвилю, яка реагує на інтонацію.

Що вміє голосовий чат Дія.AI

Голосовий чат Дія.AI підтримує всі можливості текстового чату. Необхыдно лише попросити:

розповісти про державні послуги на порталі «Дія»;

знайти інформацію про свій ФОП;

перевірити страховий стаж;

замовити довідку про доходи.

Зазначається, що «Дія» використовує технології компанії ElevenLabs — одного зі світових лідерів у сфері голосових ШІ-агентів.

Після кожної відповіді можна оцінити роботу Дія.AI та залишити коментар.

«Ваші відгуки допомагають навчати модель і робити її відповіді точнішими», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у травні 2026 року у застосунку «Дія» з'явився ШІ-помічник на базі Gemini.