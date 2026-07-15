На порталі «Дія» тепер можна поставити запитання голосом, щоб отримати консультацію про державні послуги, знайти інформацію про свої дані або скористатися доступними сервісами. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
На порталі «Дія» з’явилася голосова підтримка із ШІ: як вона працює
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Як працює голосовий функціонал Дія.AI
Щоб почати розмову, натисніть кнопку зі звуковою хвилею на головній сторінці порталу «Дія» або в уже відкритому чаті. Озвучте свій запит — і Дія.AI його опрацює, відповість голосом та продублює відповідь текстом. При цьому зберігається історія спілкування.
Голосовий режим працює лише після вашого підтвердження в налаштуваннях. Для комфортного спілкування в транспорті, на вулиці чи в інших людних місцях Дія.AI використовує інтерактивну звукову хвилю, яка реагує на інтонацію.
Що вміє голосовий чат Дія.AI
Голосовий чат Дія.AI підтримує всі можливості текстового чату. Необхыдно лише попросити:
- розповісти про державні послуги на порталі «Дія»;
- знайти інформацію про свій ФОП;
- перевірити страховий стаж;
- замовити довідку про доходи.
Зазначається, що «Дія» використовує технології компанії ElevenLabs — одного зі світових лідерів у сфері голосових ШІ-агентів.
Після кожної відповіді можна оцінити роботу Дія.AI та залишити коментар.
«Ваші відгуки допомагають навчати модель і робити її відповіді точнішими», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у травні 2026 року у застосунку «Дія» з'явився ШІ-помічник на базі Gemini.
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