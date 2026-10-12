Гривня зміцнилася до долара та євро: курс на 12 жовтня

У понеділок, 12 жовтня, середній курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу. Курс євро втратив 2 копійки у купівлі та 1 копійку у продажу.

У понеділок, 12 жовтня, середній курс долара не змінився у купівлі та подешевшав на 5 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,65−45,21 грн. Євро купують за 50,09 грн, а продають за 50,79 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,90−45,10 грн, євро — 50,65−50,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,89−44,92 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,32−50,34 грн.

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