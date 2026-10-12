Ціни на Brent і WTI пішли вниз після заяв Трампа про «енергетичне перемир’я»

Світові ціни на нафту знизилися на торгах у понеділок після заяв президента США Дональда Трампа про те, що росія та Україна нібито домовилися припинити атаки на енергетичні об'єкти одна одної. Про це пише Reuters.

Світові ціни на нафту знизилися на торгах у понеділок після заяв президента США Дональда Трампа про те, що росія та Україна нібито домовилися припинити атаки на енергетичні об’єкти одна одної.

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Як відреагувала нафта

Reuters пов’язує реакцію ринку з очікуваннями можливого збільшення поставок російської нафти та нафтопродуктів.

Ф’ючерси на Brent із постачанням у грудні на внутрішньоденному мінімумі опускалися до $102,33 за барель. Пізніше частину втрат було відіграно — котирування трималися поблизу $103,9, приблизно на 1% нижче попереднього рівня.

Американська WTI торгувалася близько $90,75 за барель, а на мінімумі 12 жовтня ціна опускалася до $89,7.

Дизель також дешевшає

Зниження торкнулося і дизельного пального. За даними Reuters, контракти на дизель на біржі ICE падали приблизно на 3%.

Ринок відреагував, зокрема, на заяву Трампа про нібито домовленість щодо постачання російського дизеля на американський і світовий ринки.

Раніше російські поставки були обмежені санкціями, а сама росія скорочувала експорт пального після атак українських дронів на нафтопереробні заводи.

Ринок поки не впевнений у домовленостях

Головний аналітик KCM Trade Тім Вотерер зазначив, що заяви Трампа дещо знизили побоювання щодо дефіциту пропозиції.

Водночас, за його словами, залишаються питання щодо того, чи існує така домовленість на практиці і як довго вона може діяти. Тому без більш переконливих доказів її виконання падіння цін на нафту може залишатися обмеженим.

Російська сторона заяви Трампа на момент публікації не коментувала. В Україні повідомили, що така інформація стала для них новиною, але заявили про готовність дотримуватися подібної домовленості, якщо її виконуватиме і росія.

Енергетичне перемир’я Трампа

11 жовтня Трамп оголосив про енергетичне перемир’я між Україною та росією. За його словами, обидві сторони погодилися на припинення ударів, яке мало набути чинності негайно. Водночас президент Володимир Зеленський у коментарі Axios заявив, що вперше почув про таку домовленість від Трампа.

Зеленський також заявляв, що Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру.

Пізніше стало відомо, що перемир'я передбачає потенційну угоду про взаємне припинення ударів по нафтопереробних заводах (НПЗ). Трамп, за даними видання, «дуже злий» на Київ, оскільки вважає, що українські атаки на російські НПЗ підвищують ціни на бензин у США.