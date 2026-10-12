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12 жовтня 2026, 9:15

Долар на підйомі, а євро під тиском? Куди рухається валютний ринок (відео)

Чи продовжить долар зміцнюватися до кінця року та наскільки високо може піднятися індекс DXY?

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У новому випуску експерт розбирає макроекономічні умови у США та інших розвинених країнах, сезонність валютного ринку, очікування щодо ставок ФРС, банківські показники, ліквідність і спекулятивні позиції.

На основі авторських індикаторів пояснює, чому долар може залишатися сильним і які сигнали вказуватимуть на можливий розворот тренду.

  • Чи справді долар має потенціал для подальшого зростання?
  • Як рішення ФРС та прискорення інфляції можуть вплинути на валютний ринок
  • Коли євро отримає шанс на зміцнення та чого чекати від золота, фондового ринку й біткоїна?

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Джерело: Мінфін
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