Чи продовжить долар зміцнюватися до кінця року та наскільки високо може піднятися індекс DXY?
12 жовтня 2026, 9:15
Долар на підйомі, а євро під тиском? Куди рухається валютний ринок (відео)
У новому випуску експерт розбирає макроекономічні умови у США та інших розвинених країнах, сезонність валютного ринку, очікування щодо ставок ФРС, банківські показники, ліквідність і спекулятивні позиції.
На основі авторських індикаторів пояснює, чому долар може залишатися сильним і які сигнали вказуватимуть на можливий розворот тренду.
- Чи справді долар має потенціал для подальшого зростання?
- Як рішення ФРС та прискорення інфляції можуть вплинути на валютний ринок
- Коли євро отримає шанс на зміцнення та чого чекати від золота, фондового ринку й біткоїна?
Джерело: Мінфін
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