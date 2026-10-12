В Україні змінять правила паркування для тих, хто перевозить дітей до трьох років

Кабінет Міністрів схвалив нові правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років. Для них на паркувальних майданчиках мають виділяти щонайменше 5% місць, але не менше одного, та позначати їх спеціальною розміткою і табличками із зображенням дитячого візка. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

Кабінет Міністрів схвалив нові правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років.

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Нові правила паркування

«Маркування авто, спеціальна розмітка та нові дорожні знаки: запроваджуємо правила паркування для водіїв, які перевозять дітей віком до трьох років», — написав Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

«>Постанову, яку Міністерство внутрішніх справ розробило на виконання відповідного Закону, схвалив Кабінет Міністрів України.

«Вдячний членам Уряду за підтримку, адже це рішення — насамперед про безпеку та комфорт родин з маленькими дітьми», — підкреслив Глава МВС.

Нові знаки

Для водіїв запроваджуються нові розпізнавальні знаки на автомобіль. Відповідна розмітка і таблички з зображенням дитячого візка зʼявляться на паркувальних майданчиках. Таких місць має бути не менше 5% від загальної кількості, але щонайменше одне. Воно повинно розташовуватися не далі ніж за 50 метрів від в'їзду на майданчик.

Важливо, що у водіїв, які позначили автомобіль цим розпізнавальним знаком, має бути електронний або паперовий документ, який підтверджує вік дитини.

«Це один із кроків до сучасної системи організації дорожнього руху та паркування. Працюємо над тим, щоб детально враховувати потреби всіх учасників дорожнього руху», — зазначив Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.