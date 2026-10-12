àбанк запускає нову акцію для клієнтів «Депозит àкційний»

Заощаджувати можна ще вигідніше: àбанк запускає нову акцію для клієнтів, які планують оформити депозит . У межах акції за окремими строковими вкладами діятиме додаткова надбавка до базової процентної ставки.

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З 12 жовтня 2026 року до 12 січня 2027 року клієнти, які оформлять вклад «Online» або «Стандарт Строковий» у гривні строком на 6 місяців на суму від 1000 ₴, отримають +0.5% річних до базової ставки.

Оформити депозит «Стандарт Строковий» можна у відділенні àбанку, а вклад «Online» — самостійно у застосунку àбанк24.

Щоб оформити депозит «Online» у застосунку:

Увійдіть у розділ «Депозити». Натисніть «Відкрити депозит». Оберіть строк вкладу 6 місяців та вкажіть суму від 1000 ₴ . Оформіть депозит.

Після оформлення вкладу, який відповідає умовам акції, клієнт автоматично стає її учасником.

àбанк продовжує розширювати можливості для клієнтів, щоб їхні заощадження могли працювати ще ефективніше.

Відкривайте депозит у àбанку та скористайтеся спеціальними умовами акції «Депозит àкційний».

Про àбанк

àбанк представлений на ринку банківських послуг понад 30 років. Послугами банку користується понад 3,4 млн клієнтів, і ця цифра невпинно росте завдяки сучасним підходам. Банк постійно розвивається, створює інноваційне фінансове середовище, пропонуючи найбільш технологічні рішення. Однією зі стратегічних цілей банку є сприяння розвитку підприємництва України шляхом надання фінансових послуг. àбанк продовжує втілювати свою місію через підтримку українського бізнесу та участь у державних програмах.