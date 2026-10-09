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9 жовтня 2026, 16:55

Гучні питання до «суверенного» ШІ Яндекса: «Алісу Експерт» запідозрили у використанні китайської GLM

Самостійність російського ШІ-асистента «Аліса» опинилася під питанням після публікації видання «Следствие». Журналісти стверджують, що флагманський режим «Експерт» може використовувати китайську мовну модель GLM-5.2 замість власної розробки Яндекса.

Самостійність російського ШІ-асистента «Аліса» опинилася під питанням після публікації видання «Следствие».
Суверенність ШІ Яндексу під питанням
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Редакція отримала від колишнього співробітника Яндекса скриншоти, які нібито свідчать про використання китайської моделі. Автори також провели тест із незвичайним рядком .DataGridViewColumnHeadersHeightSizeMode — так званим глітч-промптом, на який, за їхніми словами, GLM реагує специфічним чином.

Журналісти стверджують, що «Аліса Експерт» продемонструвала схожу поведінку: не змогла коректно відтворити рядок і попросила уточнити запит. На цій підставі видання припускає, що система могла спрямувати запит безпосередньо до GLM або що власна модель Яндекса має іншу архітектуру, ніж заявляє компанія.

Яку позицію раніше озвучував Яндекс

У вересні Яндекс сам розповів, що «Аліса AI» використовує кілька мовних моделей і автоматично обирає відповідну залежно від складності завдання. За інформацією компанії, близько 80% запитів обробляє власна модель Alice AI LLM, а в режимі «Експерт» можуть застосовуватися як моделі сімейства Alice AI, так і сторонні моделі з відкритими вагами, що працюють на серверах Яндекса.

Компанія також прямо згадувала GLM-5.2 high у власних тестах моделей і програмного середовища, яке забезпечує їхню роботу. У цих випробуваннях модель перевіряли з різними конфігураціями, порівнюючи якість результатів. Це підтверджує, що Яндекс тестував GLM, але не доводить, що саме вона обробила запит, наведений у розслідуванні.

Крім того, 21 вересня компанія представила Alice AI Foundation LLM — модель, яку, за заявою Яндекса, навчила власна команда з нуля. Поки що це експериментальна версія для відпрацювання архітектури майбутньої єдиної моделі, на якій мають базуватися агентні можливості «Аліси».

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Чи доводить тест використання китайської моделі

Наразі — ні. У публікації «Следствия» наведено результат тесту, але відкритих технічних даних, які дозволили б незалежно відтворити його та встановити модель, що відповідала користувачу, недостатньо.

Подібна реакція може бути пов'язана не лише з конкретною мовною моделлю, а й із токенізатором, системними інструкціями, обробкою запитів або іншими компонентами програмного середовища. Щоб довести використання GLM саме в режимі «Експерт», потрібні повторювані тести з контрольними запитами або технічне підтвердження маршрутизації.

Тож коректний висновок наразі такий: «Аліса Експерт» справді може використовувати сторонні моделі — цього Яндекс не приховував. Але твердження, що власна модель компанії фактично не використовується або є лише оболонкою для китайської GLM, залишається непідтвердженою версією журналістського розслідування.

Як ми писали, Трамп оголосив «ворогами» тих, хто називає ШІ штучним інтелектом

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2026, 19:28
#
Ну використовує, і що з того? Наче українські не використовують чужі LLM.
+
0
Три літри
Три літри
9 жовтня 2026, 19:29
#
Новина висмоктана з пальця.
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