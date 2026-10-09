У вересні 2026 року в Україні відкрили 42 кримінальні провадження через підробку документів для реєстрації бізнесу — третину всіх таких справ від початку року. Правоохоронці також різко збільшили кількість підозр: за місяць їх оголосили 35 проти трьох у середньому раніше, повідомляє Опендатабот.
9 жовтня 2026, 14:20
В Україні зросла кількість справ про підробку документів для бізнесу: 35 підозр за місяць
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У вересні 2026 року в Україні відкрили 42 кримінальні провадження через підробку документів для реєстрації бізнесу. Це третина всіх таких справ, зареєстрованих від початку року. Востаннє подібну кількість фіксували у 2021 році.
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Кількість підозр у таких провадженнях також зросла. У вересні правоохоронці вручили 35 підозр — у середньому 3 на місяць, порівняно з попередніми місяцями. Ще 20 справ уже передали до суду.
Активніше розслідують і справи про перешкоджання законній діяльності бізнесу. У вересні кількість таких проваджень утричі перевищила середній показник за попередній період.
Джерело: Мінфін
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