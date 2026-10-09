Долар і євро дорожчають: як змінився курс 9 жовтня

У п'ятницю, 9 жовтня, середній курс долара додав 5 копійок у купівлі та 7 копійок у продажу. Курс євро подорожчав на 4 копійки у купівлі та на 7 у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,67−45,21 грн. Євро купують за 50,08 грн, а продають за 50,80 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,06−45,50 грн, євро — 50,60−50,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,93−44,96 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,45−50,47 грн.

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