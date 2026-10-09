ФОПи можуть отримати 8 000 грн на дитину щомісяця: у Раді готують зміни до «єЯсла»

У Верховній Раді шукають спосіб надати батькам-ФОПам право на державну допомогу за програмою «єЯсла». Наразі підприємці та люди, які працюють незалежно, фактично не можуть скористатися цією виплатою через вимогу щодо роботи на умовах повного робочого часу.

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Скільки платять за програмою «єЯсла»

Допомогу запровадили з 1 січня 2026 року для батьків, які після досягнення дитиною одного року повертаються до роботи на умовах повного робочого часу.

Розмір виплат становить:

8 000 грн на місяць — на кожну дитину;

12 000 грн на місяць — якщо родина виховує дитину з інвалідністю.

Допомогу призначають після досягнення дитиною одного року й виплачують до трирічного віку. Кошти мають допомагати батькам поєднувати роботу з доглядом за дитиною.

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Чому ФОПи не можуть отримати виплати

Чинні правила вимагають підтвердити, що мати або інший законний представник дитини повернувся до роботи на умовах повного робочого часу. Для підприємців та людей, які провадять незалежну професійну діяльність, такий критерій не враховує особливості їхньої зайнятості.

Тому тепер у парламенті обговорюють, як законодавчо визначити право цих категорій батьків на допомогу.

Якщо зміни ухвалять, коло отримувачів «єЯсла» може розширитися. Проте поки що немає остаточного рішення, які саме документи мають подавати ФОПи, як підтверджуватимуть зайнятість та коли нові правила можуть запрацювати.

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