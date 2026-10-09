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9 жовтня 2026, 9:52

До 12 300 грн від Естонії для жителів прифронтових територій: реєстрація триватиме 10 жовтня

Естонська рада у справах біженців відкриє 10 жовтня 2026 року онлайн-реєстрацію на гуманітарну грошову допомогу для жителів прифронтових і тимчасово окупованих територій у п’яти областях України. Як повідомляє видання «На пенсії», подати заявку можна буде 10 жовтня лише протягом одного дня — з 10:00 до 19:00.

Естонська рада у справах біженців відкриє 10 жовтня 2026 року онлайн-реєстрацію на гуманітарну грошову допомогу для жителів прифронтових і тимчасово окупованих територій у п’яти областях України.
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Інформацію про реєстрацію оприлюднили на офіційному сайті Естонської ради у справах біженців. Усі звернення перевірятимуть відповідно до критеріїв програми.

Хто може отримати допомогу та скільки виплачують

Програма передбачена для постраждалих від війни жителів Запорізької, Херсонської, Донецької, Луганської та Харківської областей.

Розмір допомоги залежить від ситуації домогосподарства:

  • 10 800 грн на людину одноразово — для тих, хто проживає поблизу лінії фронту. Сума розрахована на шість місяців.

  • 12 300 грн на людину одноразово — для евакуйованих або нещодавно переміщених людей. Виплата покриває три місяці.

  • 2 000 грн на дорослого та 3 000 грн на дитину або людину з інвалідністю щомісяця — для найбільш вразливих внутрішньо переміщених осіб, які перебувають за межами районів активних бойових дій. Для цієї категорії відбір відбувається через направлення служб захисту, а не шляхом прямої онлайн-заявки.

Як подати заявку

Перед реєстрацією потрібно підготувати документи всіх членів домогосподарства:

  • паспорт або ID-картку, а для дітей — свідоцтво про народження;

  • ідентифікаційні податкові номери;

  • документи, що підтверджують вразливість родини, наприклад довідку ВПО, документи про інвалідність чи багатодітність;

  • банківський рахунок у форматі IBAN і підтвердження його реквізитів;

  • підтвердження поточного місця перебування — наприклад, фото чека з місцевого магазину, аптеки або пошти разом із паспортом. Документ має бути датований не раніше 8 жовтня 2026 року.

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Під час заповнення форми необхідно дозволити доступ до геолокації пристрою. Заявки без даних про місцезнаходження можуть відхилити. Якщо від одного домогосподарства подали кілька заявок, розглядатимуть лише останню.

Реєстрація безкоштовна. Організація не вимагає оплати за оформлення допомоги, банківських паролів, PIN-кодів або CVV-коду картки.

Як ми писали, Німеччина продовжила захист українців до 2028 року: кого не стосуються нові правила


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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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