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9 жовтня 2026, 8:22

Від причепів до фур: Кабмін спростив отримання водійських категорій — що потрібно знати

Кабінет Міністрів скасував вимогу мати щонайменше рік водійського стажу для отримання категорій BE, C1E та CE. Зміни мають допомогти швидше готувати водіїв для роботи у сфері перевезень і зменшити дефіцит кадрів.

Кабінет Міністрів скасував вимогу мати щонайменше рік водійського стажу для отримання категорій BE, C1E та CE.
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Спрощений порядок діятиме під час воєнного стану та ще шість місяців після його припинення або скасування.

Які автомобілі можна буде водити

BE — легковий автомобіль із причепом. Категорія потрібна, якщо автомобіль категорії B буксирує причіп, маса якого перевищує 750 кг.

C1E — середня вантажівка з причепом. Це вантажні автомобілі категорії C1 із дозволеною максимальною масою від 3,5 до 7,5 тонни та причепом масою понад 750 кг.

CE — велика вантажівка з причепом або напівпричепом. Категорія дає право керувати транспортними засобами категорії C у складі автопоїзда. Вона потрібна, зокрема, водіям фур.

Який стаж вимагали раніше

За загальним порядком водій мав мати посвідчення відповідної базової категорії та понад рік досвіду керування протягом останнього часу:

  • для BE — категорію B і досвід керування легковим автомобілем;

  • для C1E — категорію C1 і досвід керування середньою вантажівкою;

  • для CE — категорію C і досвід керування вантажним автомобілем.

Водночас для CE ще у вересні 2025 року запровадили окреме спрощення на період воєнного стану: річний стаж для цієї категорії вже не вимагався. Тепер уряд поширив оголошене спрощення також на BE та C1E.

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Що все одно доведеться зробити

Скасування вимоги до стажу не означає, що категорію можна буде просто додати до посвідчення без навчання та іспиту.

Водіям і надалі потрібно:

  • мати посвідчення базової категорії B, C1 або C відповідно;

  • пройти перепідготовку за встановленою програмою;

  • скласти практичний іспит у територіальному сервісному центрі МВС.

Також зберігаються вимоги до віку та інші передбачені законодавством умови допуску до керування. Для категорій BE, C1E та CE мінімальний вік становить 19 років.

Отже, головна зміна — водіям більше не потрібно чекати рік після відкриття базової категорії, щоб почати перепідготовку. Проте отримати нову категорію можна буде лише після навчання та успішного складання практичного іспиту.

Як ми писали, Залізничні вокзали інтегрують автобусні перевезення: квитки на автобуси продаватимуть через «Укрзалізницю»

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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