Залізничні вокзали інтегрують автобусні перевезення: квитки на автобуси продаватимуть через «Укрзалізницю»

Як повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України, залізничні вокзали у Львові, Запоріжжі, Дніпрі, Бердичеві та Білій Церкві включено до електронного Переліку автостанцій «Укртрансбезпеки». Цю ініціативу міністерство реалізує спільно з «Укрзалізницею».

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Це дозволить офіційно відкривати автобусні маршрути безпосередньо на залізничних вокзалах, створювати легальні місця для посадки пасажирів і поступово відмовлятися від стихійних точок відправлення біля вокзалів.

Квитки на автобуси планують продавати через «Укрзалізницю»

Наступним етапом проєкту стане організація продажу квитків на автобусні маршрути через залізничні вокзали та сервіси «Укрзалізниці». У перспективі пасажири зможуть користуватися мультимодальним квитком, який об'єднуватиме поїздку залізницею та автобусом в одному сервісі.

Автомобільним перевізникам, зацікавленим у роботі через інтегровані транспортні хаби та продажі рейсів у застосунку «Укрзалізниці», пропонують звертатися до компанії.

Наразі до електронного Переліку автостанцій включено понад 400 об'єктів, і інтеграція залізничного й автобусного сполучення буде розвиватися надалі.