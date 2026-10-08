Після закриття міжбанку у середу, 7 жовтня, курс долара додав 10 копійок у купівлі і стільки ж у продажу. Євро подорожчав на 13 копійок у купівлі та 14 у продажу.
8 жовтня 2026, 17:34
Долар і євро повертаються до зростання на міжбанку
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Валютний ринок
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Відкриття 8 жовтня
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Закриття 8 жовтня
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Зміни
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44,83/44,86
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44,93/44,96
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10/10
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50,20/50,21
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50,33/50,35
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13/14
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,62−45,14 грн. Євро купують за 50,04 грн, а продають за 50,73 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,05−45,07, євро — 50,58−50,84 грн.
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Джерело: Мінфін
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