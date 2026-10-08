Долар опустився до 44,85 грн: курс НБУ на 9 жовтня

Національний банк України встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 9 жовтня, на рівні 44,85 грн/$. Порівняно з 8 жовтня американська валюта подешевшала на 1 копійку — напередодні офіційний курс становив 44,86 грн/$.

Національний банк України встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 9 жовтня, на рівні 44,85 грн/$.

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Євро також знизився

Офіційний курс євро на 9 жовтня становитиме 50,13 грн/євро.

Це на 2 копійки менше, ніж 8 жовтня, коли євро коштував 50,15 грн.

Таким чином, обидві основні валюти продовжили незначне зниження щодо гривні: долар — до 44,85 грн, євро — до 50,13 грн.