Національний банк України встановив офіційний курс долара на п’ятницю, 9 жовтня, на рівні 44,85 грн/$. Порівняно з 8 жовтня американська валюта подешевшала на 1 копійку — напередодні офіційний курс становив 44,86 грн/$.
8 жовтня 2026, 16:54
Долар опустився до 44,85 грн: курс НБУ на 9 жовтня
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Євро також знизився
Офіційний курс євро на 9 жовтня становитиме 50,13 грн/євро.
Це на 2 копійки менше, ніж 8 жовтня, коли євро коштував 50,15 грн.
Таким чином, обидві основні валюти продовжили незначне зниження щодо гривні: долар — до 44,85 грн, євро — до 50,13 грн.
Джерело: Мінфін
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