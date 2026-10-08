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8 жовтня 2026, 19:30

Хоча євро впало до 17-місячного мінімуму, є ще кілька причин, чому валюта може подешевшати ще більше

Євро опустилося до $1,1174, найнижчого рівня за 17 місяців, і ринок дедалі більше побоюється, що проблеми єврозони — від високих цін на енергоносії до бюджетної нестабільності окремих країн — посилюватимуться. Як наголошує Reuters, на цьому тлі долар отримує додаткову підтримку від високих ставок у США та відносно стійкої американської економіки.

Євро опустилося до $1,1174, найнижчого рівня за 17 місяців, і ринок дедалі більше побоюється, що проблеми єврозони — від високих цін на енергоносії до бюджетної нестабільності окремих країн — посилюватимуться.
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У 2026 році європейська валюта вже втратила близько 5% щодо долара, а американська валюта, навпаки, піднялася до 18-місячного максимуму. Ось головні фактори, які можуть тиснути на євро найближчими місяцями.

1. ЄЦБ опинився у складній ситуації

Європейський центральний банк одночасно намагається стримати інфляцію і не загальмувати економіку. У вересні ЄЦБ підвищив ставку ще на 25 базисних пунктів — до 2,5%. Це було вже друге підвищення у 2026 році. Але після рішення євро не зміцнилося, а навпаки — подешевшало.

Причина в тому, що інвестори оцінюють не лише сам рівень ставок, а й наслідки подальшого їх підвищення. Інфляція в єврозоні у вересні прискорилася до 3,8% проти 3,2% у серпні, майже вдвічі перевищивши ціль ЄЦБ у 2%.

За опитуванням Reuters, майже 90% економістів тепер очікують ще одного підвищення ставки ЄЦБ у грудні. Водночас у самого центробанку залишається проблема: агресивніше підвищення ставок може послабити економіку саме тоді, коли вона вже стикається з дорогими енергоносіями та високою вартістю кредитів.

2. Проблеми Франції тягнуть униз усю валюту

Окремий ризик для євро — ситуація з державними фінансами Франції. Інвестори продають французькі облігації, а різниця між дохідністю французьких і німецьких паперів зростає.

Минулого тижня цей спред показав найбільший тижневий стрибок за кілька десятиліть. Це означає, що ринок вимагає вищої премії за ризик, пов'язаний із французьким боргом.

Проблема має і політичний вимір: уряду Франції складно провести бюджетні заходи на тлі великого дефіциту, а напередодні президентських виборів 2027 року невизначеність лише зростає. Побоювання щодо Франції вже поширюються на інші країни єврозони.

3. Ризики вже переходять на Італію

Тиск на французький борговий ринок почав позначатися і на Італії. Різниця між дохідністю італійських та німецьких облігацій за тиждень зросла найсильніше з часів пандемії COVID-19.

Для валютного ринку це важливо тому, що інвестори оцінюють не лише окремі проблемні країни, а ризик для всієї єврозони. Якщо побоювання щодо держборгу поширюватимуться далі, попит на євро може зменшуватися.

4. Європа сильно залежить від енергоносіїв

Ще одна проблема — енергетика. Європа значно більше залежить від імпорту енергоносіїв, ніж США, а її економіка має більшу частку промисловості.

На тлі конфлікту навколо Ірану та атак на судна ціни на нафту залишаються високими. Дорожчі енергоносії одночасно підвищують інфляцію і збільшують витрати європейських компаній та домогосподарств.

Це створює для ЄЦБ особливо незручну ситуацію: висока інфляція вимагає жорсткішої політики, але сама причина частково перебуває поза межами контролю центробанку. Якщо ціни на нафту й газ залишаться високими, економічне зростання може сповільнитися.

5. Долар поки має більше аргументів на своєму боці

Євро слабшає не лише через проблеми Європи. Долар підтримують високі прибутковості американських облігацій та очікування подальшого підвищення ставки ФРС.

Ринок зараз оцінює ймовірність ще одного підвищення ставки Федеральною резервною системою у грудні приблизно у 80−84%. Американська економіка також виглядає стійкішою, ніж європейська, що додатково підтримує долар.

У результаті євро втрачає одну з головних переваг — різницю у дохідності активів на свою користь.

6. Технічна картина також погіршилася

З технічної точки зору ситуація для євро стала гіршою після того, як курс опустився нижче діапазону, в якому він торгувався тривалий час.

За даними Reuters, найближчою важливою підтримкою є район $1,1161. Якщо цей рівень буде впевнено пробитий, наступною ціллю може стати близько $1,1065.

Ще нижче перебуває позначка $1,10. Саме її як можливий рівень для євро протягом найближчого місяця називає аналітик Macro Hive Бенджамін Форд. Це приблизно на 2% нижче нинішнього курсу.

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Таким чином, фундаментальні та технічні фактори зараз працюють в одному напрямку. Якщо проблеми з європейськими держфінансами посиляться, ціни на енергоносії залишаться високими, а ЄЦБ буде змушений підвищувати ставки попри слабке зростання, євро може продовжити падіння.

Водночас різкий обвал не є базовим сценарієм для всіх аналітиків: частина прогнозів передбачає стабілізацію валюти, якщо енергетичний шок послабиться і ситуація на ринку європейських облігацій нормалізується. Але поки ринок більше боїться ризиків для Європи, ніж купує євро на зниженні.

Як ми писали, Євро летить донизу: чи варто терміново продавати валюту і що буде з курсом до зими

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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