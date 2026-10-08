Нові податки на міжнародні посилки можуть не запрацювати у 2027 році: Южаніна попередила про проблеми із запуском

Нові правила оподаткування міжнародних посилок, які планують запровадити в Україні, можуть фактично запрацювати із затримкою на роки. Про це заявила народна депутатка Ніна Южаніна.

Закон про податки з посилань може не запрацювати

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За її словами, влада розраховує отримати додаткові кошти від оподаткування невеликих міжнародних відправлень, але створення необхідної ІТ-системи для митниці, поштових операторів і маркетплейсів може виявитися складнішим, ніж очікується.

Законопроєкти передбачають, що нові правила запрацюють не раніше липня 2027 року, а остаточна дата залежатиме від готовності відповідної ІТ-інфраструктури.

Чому запуск може затягнутися

Ключова проблема — технічна. Потрібно, щоб між митницею, поштовими операторами та електронними майданчиками працював обмін даними про відправлення, їхню вартість і сплату ПДВ.

Саме тому законодавці прив'язали запуск нової моделі до готовності ІТ-систем. Наразі Верховна Рада лише 16 вересня 2026 року ухвалила відповідний пакет у першому читанні.

Южаніна вважає, що через складність реалізації нові правила можуть не запрацювати навіть протягом наступних двох років. Водночас вона підтримала законопроєкт на етапі комітету, розраховуючи, що до фактичного запуску його положення ще можуть переглянути.

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Що хочуть змінити



Як відомо. йдеться про оподаткування товарів, які українці замовляють на іноземних маркетплейсах. ПДВ пропонується нараховувати на імпорт таких товарів з першого євро вартості.

Водночас некомерційні посилки до €45 планують залишити звільненими від ПДВ. Нові правила також мають окремо визначити пільги для товарів військового призначення.

За оцінкою Мінфіну, після запуску нова модель може приносити державному бюджету близько 10 млрд грн на рік. Южаніна у своєму коментарі називає оцінку близько 6 млрд грн і вважає, що заради такого обсягу надходжень система може виявитися надто складною для держави та споживачів.



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