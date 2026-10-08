Гривня зміцнилася до євро: як змінився курс 8 жовтня

У четвер, 8 жовтня, середній курс долара додав 1 копійку у купівлі та у продажу. Курс євро втратив 9 копійок у купівлі та у продажу.

У четвер, 8 жовтня, середній курс долара додав 1 копійку у купівлі та у продажу. Курс євро втратив 9 копійок у купівлі та у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,64−45,15 грн. Євро купують за 50,07 грн, а продають за 50,75 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,87−45,00 грн, євро — 51,60−50,90 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,83−44,86 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,20−50,21 грн.

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