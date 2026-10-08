Литва продовжила тимчасовий захист для українців, які виїхали через повномасштабну війну, до 4 березня 2028 року. Про це повідомили на сайті литовського уряду.
Литва продовжила тимчасовий захист для українців до 2028 року
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За наявними даними, чинні дозволи на тимчасове проживання у Литві мають понад 52 000 українців.
Від початку повномасштабного вторгнення росії у Литві зареєстрували майже 109 000 людей, які виїхали з України через війну.
Процедура заміни не змінюється, додаткових вимог немає, оформлення нового документа безплатне.
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Рішення ухвалили, щоб привести законодавство Литви у відповідність до рішення Ради ЄС про продовження тимчасового захисту ще на рік.
З 5 жовтня Департамент міграції Литви розпочав заміну цифрових дозволів на тимчасове проживання, які мають українські біженці. Нові документи діятимуть до 4 березня 2028 року.
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