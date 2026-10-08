Українці у вересні активно купували валюту: чистий попит на долар зріс на 27,7%

У вересні 2026 року українці купили готівкової валюти на $739,9 млн більше, ніж продали. Це на 65,1% більше, ніж у серпні, і найвищий показник за останні шість місяців. Найбільший чистий попит припав на долар — $405,3 млн, що на 27,7% більше місяць до місяця. Це максимум із березня. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У вересні 2026 року українці купили готівкової валюти на $739,9 млн більше, ніж продали.

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Попит на євро зріс у 2,5 раза

Чистий попит на євро у вересні становив $331,5 млн в еквіваленті — у 2,5 раза більше, ніж у серпні. Ще $3,1 млн чистого попиту припало на інші валюти.

У загальному обсязі готівкових валютних операцій долар займав 68,7%, євро — 27,6%, інші валюти — 3,7%.

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Євро повернувся після серпневого провалу

Після серпневого мінімуму попит на євро різко відновився й наблизився до червневих рівнів.

Одним із факторів могло бути здешевлення євро до долара у вересні — приблизно з 1,16 до 1,13 за EUR/USD. Це могло стимулювати частину населення купувати євро на просіданні.

Водночас таке пояснення є ринковою інтерпретацією, а не прямою причиною, встановленою офіційною статистикою.

Долар теж набирає обороти

Чистий попит на долар у вересні сягнув $405,3 млн, що стало найвищим значенням за шість місяців.

Зростання інтересу до готівкової валюти може бути пов’язане із сезонним накопиченням заощаджень, а також із підвищеною увагою населення до інфляційних і девальваційних ризиків.

У підсумку вересень показав помітне повернення попиту і на долар, і на євро після слабшого серпня.

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