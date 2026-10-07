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7 жовтня 2026, 15:59

НБУ нагадав банкам: без законних підстав відмовляти у проведенні платежів не можна

Національний банк України нагадав банкам та небанківським надавачам платіжних послуг, що відмова у проведенні платежу можлива лише на підставах, прямо передбачених законодавством. Якщо таких підстав немає, платіжна інструкція клієнта має бути виконана. Про це пише народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Національний банк України нагадав банкам та небанківським надавачам платіжних послуг, що відмова у проведенні платежу можлива лише на підставах, прямо передбачених законодавством.
НБУ окремо наголосив, що належним чином оформлена платіжна інструкція на внесення застави є законною операцією.
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Роз’яснення з’явилося після низки ухвал Вищого антикорупційного суду та звернень щодо випадків, коли банки й інші установи не проводили окремі операції, зокрема платежі для внесення застави у кримінальних провадженнях.

Платежі для внесення застави мають проводитися

НБУ окремо наголосив, що належним чином оформлена платіжна інструкція на внесення застави є законною операцією.

Заставу може внести не лише підозрюваний або обвинувачений, а й інша фізична чи юридична особа.

При цьому надавач платіжних послуг має право відмовити у прийнятті інструкції лише за наявності законних підстав — наприклад, якщо неправильно заповнені обов’язкові реквізити, немає необхідних документів або платіж подала особа, яка не має права розпоряджатися рахунком.

Причину відмови мають пояснити одразу

У разі відмови банк повинен негайно повідомити клієнту конкретну причину та послатися на відповідну норму законодавства.

Окремо НБУ звернув увагу на практику, коли законодавчі обмеження можуть маскуватися під «технічні проблеми».

Якщо платіж не проводиться саме через правові обмеження, пояснювати це технічними причинами банк не повинен.

Фінмоніторинг не дає безмежного права блокувати операції

Банки зобов’язані проводити належну перевірку клієнтів та застосовувати ризик-орієнтований підхід у межах фінансового моніторингу.

Водночас сам по собі фінмоніторинг не є універсальною підставою для відмови у платежі.

Зупинення або відмова у проведенні операції допускаються лише у випадках і порядку, визначених законодавством у сфері AML.

НБУ посилить увагу під час нагляду

Регулятор наголосив, що під час нагляду окремо перевірятиме, як банки та платіжні установи дотримуються цих вимог.

Ключова позиція НБУ така: якщо законних підстав для зупинення операції або відмови у її проведенні немає, платіж клієнта має бути виконаний.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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