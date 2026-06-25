Нідерланди змінюють правила прийому біженців з липня 2026 року

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про реформування порядку фінансування прийому біженців на муніципальному рівні. Зміни стартують 1 липня 2026 року та передбачають перехід до централізованої моделі, яка замінить кілька паралельних схем, що діють зараз, пише Visitukraine.

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Чому Нідерланди змінюють систему фінансування біженців

На сьогодні муніципалітети Нідерландів отримують кошти на прийом біженців за кількома різними схемами. Окремі правила фінансування діють для українських біженців, окремі — для шукачів притулку, ще окремі — для осіб, які вже мають статус проживання. Така роздробленість ускладнює планування ресурсів на місцевому рівні та знижує ефективність використання наявної інфраструктури.

Реформа має на меті зробити фінансову систему більш стабільною та передбачуваною для місцевої влади.

Що передбачає нова єдина модель?

Усі існуючі схеми буде об'єднано в одну централізовану систему фінансування. Вона поширюватиметься на всі категорії осіб, які перебувають під захистом, незалежно від їхнього статусу.

Основні зміни в рамках реформи:

запровадження єдиної системи фінансування замість кількох паралельних;

компенсація фактичних витрат муніципалітетів — на житло, утримання та облаштування;

можливість планувати фінансування на кілька років наперед;

додаткове покриття адміністративних витрат, пов'язаних із прийомом біженців.

Як зміни вплинуть на роботу муніципалітетів?

Єдина модель дасть муніципалітетам більше гнучкості у використанні житлового фонду та центрів розміщення. Місцева влада зможе спрямовувати наявні ресурси для різних категорій біженців без прив'язки до окремих програм фінансування. Це дозволить уникати простою місць та ефективніше розподіляти потужності.

Перехід до нової системи відбуватиметься поступово. З 1 липня до 31 грудня 2026 року стара та нова моделі функціонуватимуть паралельно. Такий підхід дає муніципалітетам час на адаптацію та має запобігти збоям у процесі фінансування.