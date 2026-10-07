У cереду, 7 жовтня, середній курс долара втратив 6 копійок у купівлі та на 4 копійки у продажу. Курс євро втратив 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу.
7 жовтня 2026, 10:56
Долар і євро пішли вниз: як змінився курс 7 жовтня
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Валютний ринок
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,66−45,21 грн. Євро купують за 50,22 грн, а продають за 50,91 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,85−45,02 грн, євро — 51,74−51,00 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 44,80−45,86 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,31−50,36 грн.
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Джерело: Мінфін
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