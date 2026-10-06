Перебої з пальним: експерт радить водіям зробити 50-70 літрів запасу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 жовтня 2026, 9:13

Перебої з пальним: експерт радить водіям зробити 50-70 літрів запасу

Через російські атаки на українському ринку палива можуть виникнути перебої з постачанням. Тому водіям вже зараз потрібно запастися додатковими об'ємами бензину. Про це розповів директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн в ефірі Вечір.LIVE.

Через російські атаки на українському ринку палива можуть виникнути перебої з постачанням.
Експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Про що попереджають водіїв

Він відзначив, що паливна галузь знаходиться під прицілом росіян. За його оцінкою, знищено вже дуже багато інфраструктури. І хоча українська економіка та логістика адаптуються, і вже побудовано нову, логістично та географічно диверсифіковану систему, але її також можуть атакувати.

Паливо заводиться бензовозами та вагонами, а також йде по «трубі», але система не є непохитною та куленепробивною. Ворог постійно шукає слабкі місця та, нажаль, їх знаходить. Зокрема, ускладнене, якщо ще не унеможливлене, морське постачання. Тому наслідком російських атак можуть стати логістичні розриви", — сказав він.

Перебої з постачанням

Експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива. Він прогнозує, що усунення наслідків російських атак може тривати 2−3 тижні. І саме на такі періоди він радить мати власний запас палива:

«Враховуючи, що у середньому водії споживають 100 літрів палива щомісяця, треба мати 50−70 літрів запасу. І якщо станеться щось подібне, то це убезпечить від того, що усі разом кинуться спустошувати заправки та влаштують там ажіотаж та паніку».

При цьому він повідомив, що постійно робить запас палива для автомобіля і порадив це робити усім автовласникам.

«Пальне не прокисне, його завжди можна використати. Тому гроші не пропадуть», — сказав він.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
+15
Dmitry V.G.
Dmitry V.G.
6 жовтня 2026, 11:01
#
Звучит логично. Но есть один вопрос: а где эти 50−70 литров каждому водителю хранить? Частные гаражи есть далеко не у всех и не все живут в частных домах с техническими/подсобными помещениями. Идея делать запасы на тонны топлива (совокупно) где-то в подземном паркинге, например, очень «обрадует» тех, кто использует эти паркинги как укрытия во время тревог. Хранение топлива в квартирах тоже очень перспективно, пожарные будут в восторге.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами