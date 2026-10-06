Перебої з пальним: експерт радить водіям зробити 50-70 літрів запасу

Через російські атаки на українському ринку палива можуть виникнути перебої з постачанням. Тому водіям вже зараз потрібно запастися додатковими об'ємами бензину. Про це розповів директор консалтингової компанії «А-95» Сергій Куюн в ефірі Вечір.LIVE .

Експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива.

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Про що попереджають водіїв

Він відзначив, що паливна галузь знаходиться під прицілом росіян. За його оцінкою, знищено вже дуже багато інфраструктури. І хоча українська економіка та логістика адаптуються, і вже побудовано нову, логістично та географічно диверсифіковану систему, але її також можуть атакувати.

Паливо заводиться бензовозами та вагонами, а також йде по «трубі», але система не є непохитною та куленепробивною. Ворог постійно шукає слабкі місця та, нажаль, їх знаходить. Зокрема, ускладнене, якщо ще не унеможливлене, морське постачання. Тому наслідком російських атак можуть стати логістичні розриви", — сказав він.

Перебої з постачанням

Експерт не виключив, що можуть виникати перебої з постачанням палива. Він прогнозує, що усунення наслідків російських атак може тривати 2−3 тижні. І саме на такі періоди він радить мати власний запас палива:

«Враховуючи, що у середньому водії споживають 100 літрів палива щомісяця, треба мати 50−70 літрів запасу. І якщо станеться щось подібне, то це убезпечить від того, що усі разом кинуться спустошувати заправки та влаштують там ажіотаж та паніку».

При цьому він повідомив, що постійно робить запас палива для автомобіля і порадив це робити усім автовласникам.

«Пальне не прокисне, його завжди можна використати. Тому гроші не пропадуть», — сказав він.