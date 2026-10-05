Блокувань податкових накладних стало менше: Южаніна назвала нові цифри

У серпні кількість платників податків, яким блокували податкові накладні та розрахунки коригування (ПН/РК), скоротилася на 6% порівняно з липнем. Кількість заблокованих ПН/РК зменшилася на 8%, а сума ПДВ у них — на 9%. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

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За її даними, у середньому на одного платника, якому в серпні блокували ПН/РК, припало майже 354 млн грн заблокованого ПДВ.

Водночас у річному вимірі динаміка ще помітніша. Порівняно із серпнем 2025 року кількість платників із заблокованими ПН/РК та сама кількість заблокованих документів скоротилися майже вдвічі. При цьому загальна сума заблокованого ПДВ залишилася практично на тому самому рівні.

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Загальний обсяк блокувань ПДВ залишається таємницею



Южаніна зазначила, що ці дані демонструють щомісячну динаміку блокування та розблокування ПН/РК і відповідних сум ПДВ.

Водночас загальний обсяг ПДВ, який залишається заблокованим і не був розблокований, досі не оприлюднюється. За словами депутатки, ці дані належать до внутрішньої інформації Державної податкової служби.

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