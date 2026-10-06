Українці вже додають Польщі близько 94 млрд злотих: як біженці впливають на економіку

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
6 жовтня 2026, 8:00

Українці вже додають Польщі близько 94 млрд злотих: як біженці впливають на економіку

Українські біженці дедалі помітніше впливають на економіку Польщі. За оцінкою нового дослідження UNHCR та Deloitte, у 2025 році їхній внесок у польський ВВП становив близько 2,4%, або приблизно 94 млрд злотих. Оновлену аналітику було оприлюднено 1 жовтня 2026 року. Про це пише керівник Міжнародного Центру Наукових досліджень «Віртус» та головний редактор наукового журналу Corporate Ownership and Control Олександр Костюк.

Українські біженці дедалі помітніше впливають на економіку Польщі.
Українські біженці дедалі помітніше впливають на економіку Польщі.
Додати як бажане джерело в Google

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Зайнятість українців зросла до 76%

Одним із головних каналів економічного ефекту залишається працевлаштування.

Рівень зайнятості українських біженців працездатного віку зріс до 76%, тоді як у 2024 році становив близько 69%. Таким чином, лише за рік показник збільшився приблизно на 7 відсоткових пунктів.

Це означає, що дедалі більше українців переходять від залежності від соціальної підтримки до зарплат, сплати податків і соціальних внесків, а також формування власного споживчого попиту.

Витіснення поляків із ринку праці не зафіксовано

У дослідженні не виявили переконливих доказів того, що українські біженці масово витісняють поляків із робочих місць або знижують рівень їхніх зарплат.

Економічний ефект для Польщі формується через розширення пропозиції праці, заповнення дефіцитних вакансій, підприємництво, професійну спеціалізацію та додатковий внутрішній попит.

Читайте також: З 8 липня Польща змінює правила працевлаштування: що важливо знати українцям

Тобто йдеться не лише про збільшення кількості працівників, а й про розширення обсягів виробництва та споживання.

Частка у ВВП трохи знизилася

Оцінка внеску українських біженців у ВВП Польщі зменшилася з приблизно 2,7% у 2024 році до 2,4% у 2025-му.

Водночас це не обов’язково свідчить про погіршення інтеграції. Навпаки, зайнятість українців продовжує зростати.

Такий рух може означати перехід від початкового сильного ефекту масової міграції до більш стабільної моделі, у якій українці дедалі глибше інтегруються у польський ринок праці.

Людський капітал працює вже на польську економіку

Фактично людський капітал, сформований в Україні, уже генерує в Польщі десятки мільярдів злотих доданої вартості.

Читайте також: У Польщі набули чинності зміни щодо працевлаштування іноземців: кого це стосується

Чим довше українці працюють, будують кар'єри, створюють бізнес і закріплюються на польському ринку, тим сильнішими стають їхні економічні зв’язки з країною перебування — і тим складнішим може бути їхнє повернення в Україну.

Додати як бажане джерело в Google
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
6 жовтня 2026, 11:31
#
Сразу видно «экспертов» от Минфина!!!
А вы расскажите что такое …беженцы… И как они могут …влиять на экономику. если идя на оф работу они автоматически теряют свой статус… беженец???
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 3 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами