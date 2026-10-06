Українці вже додають Польщі близько 94 млрд злотих: як біженці впливають на економіку

Українські біженці дедалі помітніше впливають на економіку Польщі. За оцінкою нового дослідження UNHCR та Deloitte, у 2025 році їхній внесок у польський ВВП становив близько 2,4%, або приблизно 94 млрд злотих. Оновлену аналітику було оприлюднено 1 жовтня 2026 року. Про це пише керівник Міжнародного Центру Наукових досліджень «Віртус» та головний редактор наукового журналу Corporate Ownership and Control Олександр Костюк.

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Зайнятість українців зросла до 76%

Одним із головних каналів економічного ефекту залишається працевлаштування.

Рівень зайнятості українських біженців працездатного віку зріс до 76%, тоді як у 2024 році становив близько 69%. Таким чином, лише за рік показник збільшився приблизно на 7 відсоткових пунктів.

Це означає, що дедалі більше українців переходять від залежності від соціальної підтримки до зарплат, сплати податків і соціальних внесків, а також формування власного споживчого попиту.

Витіснення поляків із ринку праці не зафіксовано

У дослідженні не виявили переконливих доказів того, що українські біженці масово витісняють поляків із робочих місць або знижують рівень їхніх зарплат.

Економічний ефект для Польщі формується через розширення пропозиції праці, заповнення дефіцитних вакансій, підприємництво, професійну спеціалізацію та додатковий внутрішній попит.

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Тобто йдеться не лише про збільшення кількості працівників, а й про розширення обсягів виробництва та споживання.

Частка у ВВП трохи знизилася

Оцінка внеску українських біженців у ВВП Польщі зменшилася з приблизно 2,7% у 2024 році до 2,4% у 2025-му.

Водночас це не обов’язково свідчить про погіршення інтеграції. Навпаки, зайнятість українців продовжує зростати.

Такий рух може означати перехід від початкового сильного ефекту масової міграції до більш стабільної моделі, у якій українці дедалі глибше інтегруються у польський ринок праці.

Людський капітал працює вже на польську економіку

Фактично людський капітал, сформований в Україні, уже генерує в Польщі десятки мільярдів злотих доданої вартості.

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Чим довше українці працюють, будують кар'єри, створюють бізнес і закріплюються на польському ринку, тим сильнішими стають їхні економічні зв’язки з країною перебування — і тим складнішим може бути їхнє повернення в Україну.