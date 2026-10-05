Після закриття міжбанку у понеділок, 5 жовтня, курс долара збільшився на 4 копійки у купівлі та майже на 5 копійок у продажу. Євро подорожчав на 6 копійок у купівлі і на 7 у продажу.
5 жовтня 2026, 17:39
Після вихідних долар і євро знову дорожчають на міжбанку
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
|
Відкриття 5 жовтня
|
Закриття 5 жовтня
|
Зміни
|
44,97/45,00
|
45,01/45,05
|
4/5
|
50,32/50,34
|
50,38/50,41
|
6/7
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,75−45,28 грн. Євро купують за 50,24 грн, а продають за 50,95грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 45,09−45,10, євро — 50,73−51,00 грн.
Підключайтеся до multi. Мобільний додаток, що допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 13 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі