НБУ вилучає старі 20, 50, 100, 200 і 500 грн: чи потрібно міняти купюри

Національний банк України продовжує поступово вилучати з обігу банкноти старого зразка номіналами 20, 50, 100, 200 та 500 грн. Їх замінюють сучасні купюри з оновленим дизайном і посиленими елементами захисту.

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Йдеться про банкноти:

20 грн — зразка 2003 року;

50 грн — зразка 2004 року;

100 грн — зразка 2005 року;

200 грн — зразка 2007 року;

500 грн — зразка 2006 року.



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Чи потрібно міняти старі купюри

Терміново обмінювати їх не потрібно. Старі банкноти залишаються дійсним платіжним засобом, тому ними можна розраховуватися без обмежень.

Водночас банки та торговельні мережі поступово вилучають такі купюри з обігу й не повертають їх у готівковий обіг. Натомість у ньому стає більше банкнот сучасного покоління.

Тож якщо вам потрапила стара купюра номіналом 20, 50, 100, 200 або 500 грн, її не потрібно спеціально нести до банку — нею можна користуватися як звичайними грошима.

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