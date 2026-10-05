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5 жовтня 2026, 19:46

НБУ вилучає старі 20, 50, 100, 200 і 500 грн: чи потрібно міняти купюри

Національний банк України продовжує поступово вилучати з обігу банкноти старого зразка номіналами 20, 50, 100, 200 та 500 грн. Їх замінюють сучасні купюри з оновленим дизайном і посиленими елементами захисту.

Національний банк України продовжує поступово вилучати з обігу банкноти старого зразка номіналами 20, 50, 100, 200 та 500 грн.
Гривні нового зразку
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Йдеться про банкноти:

  • 20 грн — зразка 2003 року;

  • 50 грн — зразка 2004 року;

  • 100 грн — зразка 2005 року;

  • 200 грн — зразка 2007 року;

  • 500 грн — зразка 2006 року.


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Чи потрібно міняти старі купюри

Терміново обмінювати їх не потрібно. Старі банкноти залишаються дійсним платіжним засобом, тому ними можна розраховуватися без обмежень.

Водночас банки та торговельні мережі поступово вилучають такі купюри з обігу й не повертають їх у готівковий обіг. Натомість у ньому стає більше банкнот сучасного покоління.

Тож якщо вам потрапила стара купюра номіналом 20, 50, 100, 200 або 500 грн, її не потрібно спеціально нести до банку — нею можна користуватися як звичайними грошима.

Як ми писали, З початку року ОВДП принесли бюджету майже 374 млрд грн: яку дохідність отримують інвестори

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Автор:
Ярослав Дмитренко
редактор новин Ярослав Дмитренко
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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