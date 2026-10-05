Витрати українців за кордоном зросли до максимуму 2026 року: скільки залишили у серпні

У серпні 2026 року витрати українців за кордоном становили $764 млн — це найвищий місячний показник від початку року. Одним із факторів такого зростання міг стати сезон відпусток та активніші туристичні поїздки. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

У серпні 2026 року витрати українців за кордоном становили $764 млн — це найвищий місячний показник від початку року.

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Водночас значну частину збільшення показника в доларовому еквіваленті можна пояснити курсовим фактором.

У євро витрати майже не змінилися

Якщо перерахувати серпневі витрати у євро, динаміка виглядає значно стриманіше.

У липні українці витратили за кордоном близько €663 млн, а в серпні — €660 млн, тобто на 0,4% менше, ніж місяцем раніше.

Таким чином, зростання євро до долара у серпні математично збільшило доларовий еквівалент витрат, хоча фактичний обсяг у євро залишився майже незмінним.

За вісім місяців витрати скоротилися

За січень-серпень 2026 року українці витратили за кордоном близько $5,7 млрд.

Це на 5,1% менше, ніж за аналогічний період минулого року. У перерахунку на євро витрати становили близько €4,89 млрд, що на 9,2% менше рік до року.

Чи вплинула нова хвиля виїзду

Робити висновок про сильний міграційний фактор саме у серпні поки зарано.

Водночас у вересні-жовтні його вплив потенційно може посилитися на тлі російських атак на українські міста та інфраструктуру.

Зниження витрат за кордоном за підсумками восьми місяців також може бути пов’язане зі слабшими міграційними потоками порівняно з попереднім роком.

Серед інших можливих причин — поступовий перехід частини українців за кордоном на рахунки в місцевих банках, через що менша частина їхніх витрат проходить через українську банківську систему. Версії про перехід частини розрахунків у тіньовий або криптовалютний сегмент залишаються припущенням і потребують окремих даних для підтвердження.