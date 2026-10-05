Твердотільні батареї можуть змінити ринок електромобілів: що планує Китай до 2030 року

Твердотільні батареї можуть стати наступним великим кроком для електромобілів. Китай ставить за мету вивести їх у масштабне виробництво до 2030 року. Однак CATL, найбільший у світі виробник акумуляторів, застерігає: між випуском таких батарей і появою мільйонів доступних авто з ними залишається велика дистанція. Про це пише InsideEVs.

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Нову ціль закріпили в дорожній карті розвитку акумуляторної галузі, оприлюдненій 28 вересня. Для масштабного виробництва потрібно здешевити технологію, покращити її характеристики та стабільність, а також вирішити проблеми з матеріалами й виробництвом. Міністерство промисловості та інформаційних технологій Китаю також визнало проблеми галузі з інноваціями та дисбалансом між пропозицією і попитом.

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CATL не поспішає обіцяти масовий ринок

Голова CATL Робін Цзен раніше оцінив готовність твердотільної технології на рівні чотири з дев'яти, де дев'ятий рівень відповідає готовності до масового виробництва.

За словами Цзена, поява таких батарей у мільйонах автомобілів до кінця десятиліття малоймовірна через проблеми з вартістю та характеристиками. Тому 2030 рік може стати лише початком ширшого поширення технології, а не моментом, коли вона стане стандартом для всього ринку.

CATL планує розпочати обмежене виробництво твердотільних батарей у 2027 році. Водночас у компанії вважають, що швидко наростити обсяги буде складно.

Подібні застереження звучать і від інших виробників. Президент північноамериканського підрозділу LG Energy Solution Роберт Лі звертав увагу на складність виробництва великих твердотільних елементів. За його оцінкою, перші масові застосування цієї технології можуть з'явитися не в електромобілях.

Твердотільні батареї поки не готові до масового ринку

Окремі напівтвердотільні батареї вже встановлюють на автомобілі в Китаї. Але це не означає, що повністю твердотільна технологія готова до широкого використання.

За прогнозом BloombergNEF, до 2035 року твердотільні батареї становитимуть лише 10% світового попиту на акумулятори для електромобілів і систем зберігання енергії.

Китайська дорожня карта охоплює також натрій-іонні та проточні батареї, підвищення безпеки й температурних характеристик та покращення якості виробництва. Окремо країна поставила завдання створювати літієві батареї, здатні витримувати 15 000 циклів. Водночас це не означає, що саме твердотільні батареї матимуть такий ресурс.

За підсумками попереднього п'ятирічного циклу, який тривав у 2021−2025 роках, на Китай припадало 70% світового виробництва електричних автомобілів. Нова дорожня карта на 2026−2030 роки має допомогти перенести цю перевагу на наступне покоління акумуляторних технологій.

Головний виклик для Китаю — не лише налагодити виробництво твердотільних батарей, а й зробити можливим їхнє встановлення у мільйони доступних електромобілів.