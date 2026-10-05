Бізнесів побільшало на 66 тисяч: скільки ФОПів відкрили та закрили у 2026 році

За січень-вересень 2026 року в Україні зареєстрували 222 288 нових ФОПів, тоді як 155 645 підприємців припинили діяльність. Таким чином, кількість відкриттів перевищила кількість закриттів на 66 643 ФОПи. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру, які наводить Опендатабот.

За січень–вересень 2026 року в Україні зареєстрували 222 288 нових ФОПів, тоді як 155 645 підприємців припинили діяльність.

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Кількість нових підприємців порівняно з минулим роком майже не змінилася, тоді як закриттів стало менше одразу на 27%.

Вересень став рекордним за кількістю відкриттів

У січні, березні, квітні та травні нових підприємців відкривалося більше, ніж у відповідні місяці торік.

Натомість у лютому, червні, липні, серпні та вересні кількість нових реєстрацій була нижчою за торішню.

Водночас саме вересень став рекордним місяцем 2026 року — тоді зареєстрували близько 27,4 тис. нових ФОПів.

В Опендатаботі також звертають увагу, що сплеск закриттів у січні 2025 року був пов’язаний із тим, що в грудні 2024 року державні реєстри не працювали, тому частина заяв була перенесена на наступний місяць.

Де відкрили найбільше ФОПів

Лідером за кількістю нових підприємців став Київ — 27,3 тис. ФОПів.

Далі йдуть Дніпропетровська область — 22,3 тис., Львівська — 17,2 тис., Одеська — 16,7 тис. та Київська область — 16,5 тис.

Найбільший чистий приріст також зафіксований у столиці — +7 751 ФОП. У Дніпропетровській області приріст становив +7 333, у Львівській — +6 963, у Київській — +6 510, в Одеській — +5 143.

Роздрібна торгівля залишається найпопулярнішою

Понад кожен четвертий новий ФОП у 2026 році працює у сфері роздрібної торгівлі — таких зареєстрували 60,3 тис.

Друге місце посідає комп’ютерне програмування — 16,7 тис., третє — оптова торгівля з 16,6 тис.

Також серед найпопулярніших напрямів — освіта та діяльність із забезпечення стравами й напоями: по 10,7 тис. нових ФОПів.

Де закривали бізнес найчастіше

Найбільше припинень діяльності зафіксували у Києві — 19,5 тис.

У Дніпропетровській області закрили 14,9 тис. ФОПів, в Одеській та Харківській — по 11,5 тис., у Львівській — 10,2 тис.

Майже кожен третій закритий ФОП працював у роздрібній торгівлі — 49,4 тис. Ще 17,1 тис. припинень припало на комп’ютерне програмування, 11,7 тис. — на оптову торгівлю.

У трьох регіонах ФОПів стало менше

Лише у трьох прифронтових регіонах кількість закриттів перевищила кількість відкриттів.

Найбільше скорочення зафіксували у Донецькій області — мінус 1 120 ФОПів. У Херсонській області їх стало менше на 397, у Луганській — на 203.

В інших 22 регіонах кількість нових підприємців перевищила кількість тих, хто припинив діяльність.