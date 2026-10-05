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5 жовтня 2026, 16:40

Goldman Sachs назвав 4 акції європейського люксу, які варто купувати

Після трьох років уповільнення ринок європейського люксу може отримати новий поштовх у 2027 році. Goldman Sachs очікує прискорення зростання продажів і серед 10 європейських компаній назвав чотири акції з рейтингом Buy — Richemont, LVMH, Moncler та Prada.

Після трьох років уповільнення ринок європейського люксу може отримати новий поштовх у 2027 році.
Goldman Sachs назвав 4 люксові акції з потенціалом зростання у 2027 році
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На думку аналітиків на чолі з Ерваном Рамбуром, продажі люксових брендів сповільнилися не лише через проблеми в економіці. Серед причин вони називають різке підвищення цін і повільніший темп появи нових продуктів. Із середини 2019 року до середини 2026-го традиційні люксові бренди підняли ціни приблизно на 60%, зазначають у Goldman Sachs.

Водночас у банку очікують, що вже наступного року ситуація покращиться. У 2027 році зростання продажів компаній люксового сектору може прискоритися до 7% проти 6% у 2026-му. Goldman Sachs також прогнозує повернення галузі до середніх однозначних темпів зростання.

Найкращу динаміку, за прогнозом банку, і надалі показуватиме ринок США. Goldman Sachs також очікує відновлення продажів на Близькому Сході та стабілізації в Китаї. У Європі ринок залишатиметься слабшим, хоча попит з боку американських туристів може підтримати продажі.

Які акції радить Goldman Sachs

Серед чотирьох акцій із рекомендацією Buy Goldman Sachs найбільше виділяє Richemont. Банк встановив для неї цільову ціну CHF225, назвавши компанію «найчистішою ставкою на зростання ювелірного сегмента». У Goldman Sachs очікують, що цей напрям і надалі зростатиме.

Для LVMH банк встановив цільову ціну €500. Аналітики очікують відновлення продажів шкіряних виробів із 2027 року. Водночас вони вважають, що акції LVMH можуть отримати особливо сильний імпульс, якщо інвестори знову зацікавляться люксовим сектором.

Цільова ціна для Moncler становить €62. У Goldman Sachs відзначають сильне зростання виручки компанії, високі маржинальні показники та можливості для розвитку у США.

Щодо Prada банк встановив цільову ціну HK$52. Аналітики вважають, що акції компанії виглядають «особливо недооціненими» порівняно з темпами зростання її прибутку.

Не всі представники сектору отримали позитивну оцінку. Kering, Burberry та Brunello Cucinelli Goldman Sachs почав покривати з рейтингом Neutral, а для Zegna зберіг такий самий рейтинг. Щодо Kering аналітики зазначили, що план перезапуску компанії поки не доведений, тоді як стабільне зростання Brunello Cucinelli, за їхньою оцінкою, «має свою ціну».

Ще обережніше Goldman Sachs оцінює Hermes та Swatch — обидві акції отримали рейтинг Sell. Щодо Hermes аналітики заявили, що історичне двозначне квартальне зростання «явно зупинилося». При цьому акції компанії вже впали на 36% від початку року.

Для Swatch у Goldman Sachs вказали на високу оцінку акцій та менший масштаб компанії. На думку аналітиків, витрати на зростання можуть ускладнити відновлення стабільно високої маржі.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
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