S&P запустила систему оцінки ризиків криптохранилищ кредитування, оскільки ринок DeFi зріс до $10 млрд

S&P Global Ratings запустила нову систему оцінки ризиків цифрових хранилищ для кредитування — Vault Risk Assessment (VRA). Компанія прагне надати інституційним інвесторам незалежний інструмент для оцінки ризиків у сегменті децентралізованих фінансів (DeFi).

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Що таке криптохранилища

Цифрові хранилища для кредитування — це блокчейн-інструменти, які об'єднують кошти інвесторів і спрямовують їх відповідно до визначеної інвестиційної стратегії. За принципом роботи вони частково нагадують традиційні інвестиційні фонди.

Управління коштами може здійснюватися автоматично за допомогою смартконтрактів або менеджерами. Інвестори натомість отримують токени, які підтверджують їхню частку в активах хранилища та потенційному доході.

Такі інструменти фактично переносять у блокчейн функції, які у традиційних фінансах виконують фонди грошового ринку, приватного кредитування, прямих інвестицій та хедж-фонди.

Криптохранилища швидко набирають популярності

Ринок кредитних хранилищ цифрових активів залишається відносно молодим, але за останні два роки суттєво зріс.

За даними S&P, загальний обсяг коштів, розміщених у таких хранилищах, у вересні 2026 року досяг приблизно $10 млрд. Для порівняння, у вересні 2024 року цей показник становив лише $1,5 млрд.

Таким чином, обсяг депозитів у сегменті за два роки збільшився приблизно у 6,7 раза.

Попри прозорість блокчейн-транзакцій, інформація про стратегії управління коштами та пов'язані з ними ризики досі часто залишається обмеженою. Саме цю проблему S&P хоче вирішити за допомогою нової системи VRA.

Які ризики оцінюватиме S&P

VRA даватиме прогнозну оцінку відносного ризику знецінення активів інвестора у кредитному хранилищі. Аналіз охоплюватиме шість основних категорій:

кредитну якість портфеля;

невідповідність ліквідності;

ризики куратора;

ризики блокчейну;

ризики протоколу;

безпеку та управління хранилищем.

S&P Global Ratings — підрозділ міжнародної аналітичної компанії S&P Global, відомої насамперед кредитними рейтингами та оцінкою ризиків компаній, банків і держав. Тепер S&P розширює свою діяльність на ринок цифрових активів. При цьому VRA не є кредитним рейтингом і не оцінює потенційну дохідність інвестиції.