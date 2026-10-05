Що найбільше заважає українцям відкрити бізнес у 2026 році — опитування

Головною перепоною для старту власної справи у 2026 році українці називають нестачу стартового капіталу. Так відповіли 38% учасників опитування Rakuten Viber, проведеного у вересні в офіційному каналі для підприємців Viber Business Club.

Головною перепоною для старту власної справи у 2026 році українці називають нестачу стартового капіталу.

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Ще 20% респондентів вважають основною проблемою нестачу особистого ресурсу — часу, сил та інших можливостей.

Що найбільше заважає відкрити бізнес

Відповіді на запитання про головний бар'єр для старту власної справи розподілилися так:

стартовий капітал — 38% ;

; нестача особистого ресурсу — 20% ;

; брак кадрів і надійної команди — 13% ;

; ризики через відключення, обстріли та логістику — 9% ;

; висока конкуренція та складність залучення клієнтів — 8% ;

; документальне оформлення — 6% ;

; податки та звітність — 6%.

Таким чином, фінансовий бар'єр суттєво випереджає податкові чи бюрократичні труднощі.

Кожен третій уже має власний бізнес

Серед учасників опитування 35% повідомили, що вже мають власну справу.

Ще 15% планують відкрити бізнес, але поки не наважилися.

Водночас:

27% не цікавляться підприємництвом;

не цікавляться підприємництвом; 13% мають «бізнес для себе» — хобі або підробіток без офіційної реєстрації;

мають «бізнес для себе» — хобі або підробіток без офіційної реєстрації; 10% раніше мали бізнес, але закрили його.

У Rakuten Viber зауважують, що висока частка підприємців серед опитаних пов’язана зі специфікою аудиторії каналу Viber Business Club.

Як проводили опитування

Дослідження проводили у форматі анонімного онлайн-опитування у вересні 2026 року.

В опитуванні взяли участь близько 400 користувачів, а сам канал для підприємців має аудиторію понад 90 тис. користувачів.

Результати показують, що для потенційних підприємців головним стримувальним фактором залишається саме доступ до стартового капіталу, тоді як питання податків та звітності відходять на другий план.