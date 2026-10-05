Курс долара зріс, євро просіло: що відбувається на валютному ринку

У понеділок, 5 жовтня, середній курс долара додав 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 14 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

5 жовтня середній курс долара додав 4 копійки у купівлі та 3 копійки у продажу. Курс євро втратив 14 копійок у купівлі та 10 копійок у продажу.

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Валютний ринок

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 44,74−45,25 грн. Євро купують за 50,30 грн, а продають за 51,02 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 44,81−44,98 грн, євро — 51,76−51,11 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 44,97−45,00 грн. Торги з євро проходять на рівні 50,32−50,34 грн.

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