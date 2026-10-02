Клієнт не має цього відчути: як банки готуються до складної зими

Після кількох зим повномасштабної війни підготовка банків до можливих перебоїв стала частиною щоденної роботи. Йдеться вже не лише про автономне живлення, а про систему резервів, яка допомагає підтримувати роботу сервісів за різних сценаріїв.

Вона охоплює альтернативні джерела електроенергії, акумулятори, запаси пального, резервну ІТ-інфраструктуру та способи продовжувати операції у разі збоїв.

Як розповіла в ефірі «Київ FM» CEO Universal Bank Ірина Старомінська, ще під час пандемії команда здобула досвід віддаленої роботи. На початку повномасштабного вторгнення цей досвід допоміг швидше адаптувати роботу банку до нових умов.

За словами Ірини Старомінської, до зимового періоду банк сформував необхідні резерви та підготував технічні рішення на випадок перебоїв з електропостачанням. Зокрема, відділення, що входять до мережі POWER BANKING, обладнані генераторами та акумуляторними батареями. Це дає змогу підтримувати обслуговування клієнтів і під час відключень.

«Підготовка до майбутньої зими — це не спроба вгадати, що станеться. Це управління ризиками, які банківський сектор навчився враховувати. Ми маємо резервні сценарії. А клієнт не має думати про ці ризики — це наша робота. Він має мати змогу провести платіж, скористатися застосунком і отримати доступ до власних коштів тоді, коли це потрібно», — зазначила Ірина Старомінська.

Саме ці звичні дії є головним орієнтиром для команди, яка готує інфраструктуру до роботи у складних умовах.