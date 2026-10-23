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23 жовтня 2026, 17:00

В Україні готують нові правила продажу ліків на АЗС: що зміниться

В Україні пропонують змінити правила продажу безрецептурних ліків на автозаправних станціях. Проєкт нових ліцензійних умов передбачає, що препарати можна буде продавати лише через аптечні пункти, які є структурними підрозділами ліцензованих аптек. Документ також встановлює вимоги до розміщення аптечних пунктів і продажу ліків через торговельні автомати.

В Україні пропонують змінити правила продажу безрецептурних ліків на автозаправних станціях.
АЗС можуть втратити право самостійно продавати ліки
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На розгляд Державної регуляторної служби України надійшов проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)». Документ ще обговорюють, тому остаточні вимоги можуть змінитися.

АЗС доведеться співпрацювати з аптеками

За проєктом, безрецептурні препарати на заправках можна буде продавати лише через аптечні пункти, зареєстровані в ліцензійному реєстрі як структурні підрозділи аптек.

Для цього операторам АЗС доведеться домовлятися з ліцензованими аптеками. Окрему залу для покупців облаштовувати не обов’язково: достатньо виділити спеціальну зону або відокремлену частину приміщення.

Які вимоги встановлять для торговельних автоматів

Проєкт дозволяє продавати безрецептурні препарати через вендингові автомати, але лише в межах аптечного пункту. Автомати мають бути обладнані РРО або програмними РРО, а умови зберігання ліків повинні відповідати вимогам виробника.

Також потрібно забезпечити контроль за отриманням і завантаженням препаратів. Продаж через автомати дітям до 14 років має бути унеможливлений за допомогою технічних або організаційних заходів у випадках, передбачених законом.

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Хто зможе продавати ліки

Відпускати препарати мають працівники аптеки-ліцензіата, а не співробітники АЗС. Водночас проєкт дозволяє залучати до цієї роботи працівників без фармацевтичної освіти за умови проходження внутрішнього навчання.

Однак документ не визначає програми, тривалості такого навчання та способу підтвердження його проходження.

Відповідальна особа за роздрібну торгівлю ліками повинна мати щонайменше ступінь фахового молодшого бакалавра за спеціальністю «Фармація». Вимог до стажу роботи немає.

Що зміниться з 2027 року

Нові ліцензійні умови пов’язані з упровадженням Закону України № 2469-IX «Про лікарські засоби», який має набути чинності 1 січня 2027 року. Він передбачає продаж препаратів через аптеки та їхні структурні підрозділи.

Тому торгівля ліками на АЗС без аптечного пункту не відповідатиме новій законодавчій моделі.

Водночас запровадження нових ліцензійних умов саме по собі не означає автоматичного припинення раніше виданих ліцензій. Проте їх наявність не дозволятиме продовжувати діяльність, яка не відповідає новим вимогам.

Якщо проєкт ухвалять, аптеки зможуть розширити продаж ліків через пункти на АЗС, а оператори заправок втратять можливість самостійно торгувати препаратами.

Нагадаємо

Кабмін пришвидшує постачання імпортних ліків до аптек і лікарень. Кабінет Міністрів спростив процедури контролю імпортних лікарських засобів, щоб пришвидшити їх надходження безпосередньо до аптек і лікарень. Рішення ухвалили на тлі російських атак на склади з медикаментами.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
ololo trololo
ololo trololo
23 жовтня 2026, 18:31
#
Хєрня якась. Навіщо це ускладення? Там же безобідний ібупрофен продають
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