В Україні відкрили передзамовлення на iPhone Duo: ціни стартують від 119 999 грн

Перший складаний смартфон Apple iPhone Duo вже можна замовити в українських магазинах: передзамовлення відкрили без передплати, а офіційні продажі стартують 30 жовтня. Залежно від магазину й обсягу пам'яті за новинку просять від 119 999 до 213 999 грн. Про це пишуть РБК-Україна і 24 канал .

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Покупцям пропонують два кольори: білий Star White і темно-синій Night Sky. Смартфон доступний у чотирьох варіантах вбудованого сховища.

Ціни, за даними ЗМІ, залежать від магазину:

256 ГБ: від 119 999 грн, в інших магазинах 132 999 або 133 999 грн;

від 119 999 грн, в інших магазинах 132 999 або 133 999 грн; 512 ГБ: від 132 999 до 146 999 грн;

від 132 999 до 146 999 грн; 1 ТБ: від 159 999 до 173 999 грн;

від 159 999 до 173 999 грн; 2 ТБ: від 198 999 до 213 999 грн.

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Передзамовлення на iPhone Duo відкрили одразу кілька великих мереж. Магазини вже приймають заявки без внесення передоплати. На одному з сайтів біля моделей стоїть позначка «У продажу з 30.10».

Ритейлери зазначають, що передзамовлення гарантує пріоритет під час видачі пристроїв після їхнього надходження на склади. Але точні терміни залежатимуть від графіків постачання.

Одразу після анонсу перший складаний смартфон Apple зіткнувся з аномально високим попитом. Через це терміни відвантаження окремих конфігурацій у багатьох країнах уже змістилися на січень 2027 року. З огляду на глобальний дефіцит, перша офіційна партія iPhone Duo для українського ринку може виявитися дуже обмеженою.