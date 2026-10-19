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19 жовтня 2026, 20:30

Уряд США заборонив DeepSeek у державних системах через ризики для безпеки

Міністерство внутрішньої безпеки США наказало видалити китайські технології штучного інтелекту DeepSeek з IT-систем цивільних федеральних відомств. Також державним установам заборонили купувати продукти компанії та сторонні сервіси, створені на основі її моделей. Про це пишуть Reuters і The Wall Street Journal.

Міністерство внутрішньої безпеки США наказало видалити китайські технології штучного інтелекту DeepSeek з IT-систем цивільних федеральних відомств.
Уряд США заборонив закупівлі DeepSeek для цивільних федеральних відомств/ ФОТО: Yuko Kodama
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Міністерство внутрішньої безпеки США наказало прибрати китайський штучний інтелект DeepSeek із комп’ютерних систем цивільних державних установ. Також американським відомствам заборонили купувати продукти компанії та сторонні сервіси, що працюють на основі її моделей.

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Причиною стали побоювання щодо безпеки даних. У міністерстві попередили, що використання DeepSeek може призвести до передавання конфіденційної інформації Китаю, якщо технологію застосовуватимуть державні службовці або підрядники уряду США.

«Використання продукту може призвести до передавання конфіденційних даних КНР», — пише Reuters із посиланням на повідомлення Міністерства внутрішньої безпеки США.

У відомстві також застерегли, що DeepSeek може допомогти збирати розвідувальну інформацію про громадян США та державні установи. Крім того, у моделях можуть бути шкідливі програми або інші вразливості, які створюють загрозу безпеці.

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Раніше використання DeepSeek на державних пристроях уже заборонили Міністерство торгівлі США та Військово-морські сили. Подібні обмеження запровадили також у штатах Нью-Йорк, Теннессі та Вірджинія.

Рішення щодо DeepSeek є частиною ширших заходів адміністрації Дональда Трампа проти китайських технологічних компаній. Зокрема, 29 жовтня Федеральна комісія зі зв’язку США має розглянути заборону для китайських лабораторій тестувати електронні пристрої, зокрема смартфони, камери та комп’ютери, призначені для американського ринку.

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Автор:
Ігор Тележніков
редактор новин Ігор Тележніков
Пише на теми: Економіка, фінанси, криптовалюти, технології, інвестиції
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
19 жовтня 2026, 23:33
#
Дивно, чому уряд йде проти волі свого лідера Трумпа
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