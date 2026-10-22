Сайти держустанов і лікарень відключали по всій Європі: що сталося з PHP і чи є загроза українцям

Засновник криптобіржі Binance Чанпен Чжао (CZ) закликав користувачів бути особливо обережними під час відвідування сайтів найближчими днями. За його словами, через виявлені критичні уразливості зростає ризик натрапити на скомпрометований ресурс. Про це повідомляє Cryptorank.

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Причиною занепокоєння стали дві критичні уразливості в PHP — популярній мові програмування, яку використовують для роботи значної частини інтернету. Вони можуть дозволити зловмисникам віддалено виконувати шкідливий код на вразливих серверах без логіна та пароля. Водночас заклик узагалі не заходити на сайти є перебільшенням: офіційні рекомендації фахівців стосуються насамперед адміністраторів вебресурсів і серверів.

Сайти в Європі тимчасово відключали через загрозу

Через ризик кібератак низка організацій у Європі тимчасово обмежила доступ до своїх сайтів, щоб вжити заходів безпеки. Серед них були державні установи Німеччини, Франції, Бельгії, Нідерландів і Фінляндії. Про запобіжні заходи також повідомила Фундація Wikimedia, яка підтримує Вікіпедію.

PHP використовують, зокрема, сайти на WordPress, Drupal, Joomla та Magento. За оцінкою W3Techs, ця мова застосовується приблизно на 70% сайтів, для яких вдалося визначити серверну технологію. Однак це не означає, що всі такі ресурси вразливі або вже зазнали атаки: ризик залежить від конкретної версії PHP, конфігурації сервера та встановлених оновлень.

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Оновлення вже випустили: що потрібно зробити

Розробники PHP опублікували виправлення для обох уразливостей 21 жовтня. Тепер відповідальність за їх встановлення лежить передусім на адміністраторах сайтів, серверах і хостинг-провайдерах. Якщо оновити систему негайно неможливо, фахівцям рекомендують обмежити доступ до вразливих ресурсів, доки проблему не буде усунуто.

Тому користувачам не потрібно повністю відмовлятися від відвідування сайтів. Водночас варто уникати підозрілих посилань, не вводити паролі на сумнівних сторінках і вмикати багатофакторну автентифікацію, де це можливо.

Важливо також розрізняти особисте застереження Чанпена Чжао та офіційні рекомендації з кібербезпеки: загальної вимоги не користуватися інтернетом через ці уразливості немає.

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