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21 жовтня 2026, 12:10

Укрпошта запустила Маркет найпотрібнішого — з безкоштовною доставкою

Укрпошта разом із Kasta запустила «Укрпошта Маркет» — повсякденні покупки прямо в застосунку Укрпошта 2.0, з безкоштовною доставкою у будь-яке відділення України.

Укрпошта разом із Kasta запустила «Укрпошта Маркет» — повсякденні покупки прямо в застосунку Укрпошта 2.0, з безкоштовною доставкою у будь-яке відділення України.►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінансиЩо там єЇжа та напої, товари для дому, догляду за собою, дітьми й тваринками — 10 мільйонів товарів від продавців Kasta.
Укрпошта разом із Kasta запустила «Укрпошта Маркет
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►Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що там є

Їжа та напої, товари для дому, догляду за собою, дітьми й тваринками — 10 мільйонів товарів від продавців Kasta. Обираєте, оплачуєте й забираєте у відділенні Укрпошти.

Навіщо ще один маркетплейс?

Бо війна змінює звички. У вересні повітряні тривоги з'їли 30,8% робочого часу торговельних центрів. Тож навіть по найбуденніші речі — продукти, батарейки, побутову хімію — люди переходять в онлайн.

А там бачать незручне: кошик на 200 гривень і доставка за 80. І покупку відкладають або чекають, поки в кошику назбирається більше товарів. Укрпошта Маркет прибирає цей бар'єр: потрібно — замовляєте одразу, без особливого приводу й великого бюджету.

«Наша конкуренція — не з іншими маркетплейсами. Наша головна конкуренція — з бар'єрами, через які людина сьогодні не може купувати найнеобхідніше», — Ігор Смілянський, СЕО Укрпошти

Хто за що відповідає

Kasta — технології, продавці й асортимент. Укрпошта — безкоштовна доставка до відділень по всій країні: від центру Києва до прифронтових сіл. Продавці — товари на власних складах. Таких складів сотні й тисячі, тож одним шахедом цю систему не зупинити.

Що це дає продавцям

Вихід на мільйони клієнтів Укрпошти без власної логістики. Навіть невеликий виробник може продавати в будь-який куточок країни, не будуючи для цього власну доставку. Для покупця вся складна система виглядає так само просто: обрав, оплатив, отримав.

«Україна — остання велика країна Європи з таким низьким проникненням e-commerce. Частка електронної комерції в українському ритейлі за даними ринку становить 10% — проти 22% у Польщі, близько 30% у США та до 35% у Великій Британії. Так сталося, бо для мільйонів людей поза великими містами онлайн досі незручний і дорогий. Укрпошта дає інфраструктуру, доступну доставку і довіру, Kasta — технологію і досвід побудови маркетплейсу та суперапу», — Андрій Логвін, CEO Kasta.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
BigBend
BigBend
21 жовтня 2026, 15:10
#
Чекаємо, доки Укрпошта запустить нормальну пошту.
+
0
lider2000
lider2000
21 жовтня 2026, 16:40
#
А будет марка, где чувака веслом по башке лупят?
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