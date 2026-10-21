Укрпошта запустила Маркет найпотрібнішого — з безкоштовною доставкою

Укрпошта разом із Kasta запустила «Укрпошта Маркет» — повсякденні покупки прямо в застосунку Укрпошта 2.0, з безкоштовною доставкою у будь-яке відділення України.

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Що там є

Їжа та напої, товари для дому, догляду за собою, дітьми й тваринками — 10 мільйонів товарів від продавців Kasta. Обираєте, оплачуєте й забираєте у відділенні Укрпошти.

Навіщо ще один маркетплейс?

Бо війна змінює звички. У вересні повітряні тривоги з'їли 30,8% робочого часу торговельних центрів. Тож навіть по найбуденніші речі — продукти, батарейки, побутову хімію — люди переходять в онлайн.

А там бачать незручне: кошик на 200 гривень і доставка за 80. І покупку відкладають або чекають, поки в кошику назбирається більше товарів. Укрпошта Маркет прибирає цей бар'єр: потрібно — замовляєте одразу, без особливого приводу й великого бюджету.

«Наша конкуренція — не з іншими маркетплейсами. Наша головна конкуренція — з бар'єрами, через які людина сьогодні не може купувати найнеобхідніше», — Ігор Смілянський, СЕО Укрпошти

Хто за що відповідає

Kasta — технології, продавці й асортимент. Укрпошта — безкоштовна доставка до відділень по всій країні: від центру Києва до прифронтових сіл. Продавці — товари на власних складах. Таких складів сотні й тисячі, тож одним шахедом цю систему не зупинити.

Що це дає продавцям

Вихід на мільйони клієнтів Укрпошти без власної логістики. Навіть невеликий виробник може продавати в будь-який куточок країни, не будуючи для цього власну доставку. Для покупця вся складна система виглядає так само просто: обрав, оплатив, отримав.

«Україна — остання велика країна Європи з таким низьким проникненням e-commerce. Частка електронної комерції в українському ритейлі за даними ринку становить 10% — проти 22% у Польщі, близько 30% у США та до 35% у Великій Британії. Так сталося, бо для мільйонів людей поза великими містами онлайн досі незручний і дорогий. Укрпошта дає інфраструктуру, доступну доставку і довіру, Kasta — технологію і досвід побудови маркетплейсу та суперапу», — Андрій Логвін, CEO Kasta.