До 17% річних на депозиті «Дохідний ПЛЮС» у ПУМБ

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ПУМБ пропонує акційний депозит «Дохідний ПЛЮС»: до 17% річних з щомісячною виплатою відсотків .

Ваші гроші можуть надійно зберігатися та працювати на вас.

З 1 жовтня 2026 року ПУМБ пропонує акційний депозит у гривні з підвищеними ставками:

16% річних — на 3 місяці;

17% річних — на 6 місяців.

Мінімальна сума — 500 грн. Відсотки виплачуються щомісячно на карту ПУМБ.

Як це працює

Депозит відкривається за рахунок нових коштів. Це різниця між сумою залишків власних коштів на момент відкриття депозиту та їхнім залишком станом на 24.09.2026 року.

Самостійно нічого рахувати не потрібно — застосунок ПУМБ автоматично визначить доступну суму для розміщення.

Пропозиція діє з 01.10 до 30.12.2026.

Основні умови: поповнення, зняття/розірвання та автопролонгація не передбачені. Оформлення — за кілька кліків у застосунку ПУМБ.

Більше деталей на сайті ПУМБ.

Вигідна ставка — у банку, якому довіряють

ПУМБ працює в Україні 35 років, сьогодні банку довіряють понад 2,5 млн фізичних клієнтів та 185 тис бізнесів. За даними НБУ, ПУМБ входить до ТОП-4 банків України за розміром строкового депозитного портфеля клієнтів-фізичних осіб у гривні та до 10 найбільших банків України за іншими ключовими показниками. Клієнти обирають ПУМБ для своїх заощаджень, більшість з яких повторо продовжують свої депозити у банку.

«Дохідний ПЛЮС» — підвищена ставка, зрозумілі умови та можливість розмістити кошти в надійному банку. Відкривайте депозит у застосунку ПУМБ та отримуйте до 17% річних.