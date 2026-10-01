До 17% річних на депозиті «Дохідний ПЛЮС» у ПУМБ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Банківські додатки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Автоцивілка
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг автоцивілки
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Пресейли
Аірдропи
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиБанківські додаткиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаАвтоцивілкаСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг автоцивілкиМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютПресейлиАірдропиКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
1 жовтня 2026, 17:50

До 17% річних на депозиті «Дохідний ПЛЮС» у ПУМБ

Надійний банк, дохідні умови: ПУМБ запустив акційний депозит

Надійний банк, дохідні умови: ПУМБ запустив акційний депозитПУМБ пропонує акційний депозит «Дохідний ПЛЮС»: до 17% річних з щомісячною виплатою відсотків .
Додати як бажане джерело в Google

ПУМБ пропонує акційний депозит «Дохідний ПЛЮС»: до 17% річних з щомісячною виплатою відсотків .

Ваші гроші можуть надійно зберігатися та працювати на вас.

З 1 жовтня 2026 року ПУМБ пропонує акційний депозит у гривні з підвищеними ставками:

  • 16% річних — на 3 місяці;

  • 17% річних — на 6 місяців.

Мінімальна сума — 500 грн. Відсотки виплачуються щомісячно на карту ПУМБ.

Як це працює

Депозит відкривається за рахунок нових коштів. Це різниця між сумою залишків власних коштів на момент відкриття депозиту та їхнім залишком станом на 24.09.2026 року.

Самостійно нічого рахувати не потрібно — застосунок ПУМБ автоматично визначить доступну суму для розміщення.

Пропозиція діє з 01.10 до 30.12.2026.

Основні умови: поповнення, зняття/розірвання та автопролонгація не передбачені. Оформлення — за кілька кліків у застосунку ПУМБ.

Більше деталей на сайті ПУМБ.

Вигідна ставка — у банку, якому довіряють

ПУМБ працює в Україні 35 років, сьогодні банку довіряють понад 2,5 млн фізичних клієнтів та 185 тис бізнесів. За даними НБУ, ПУМБ входить до ТОП-4 банків України за розміром строкового депозитного портфеля клієнтів-фізичних осіб у гривні та до 10 найбільших банків України за іншими ключовими показниками. Клієнти обирають ПУМБ для своїх заощаджень, більшість з яких повторо продовжують свої депозити у банку.

«Дохідний ПЛЮС» — підвищена ставка, зрозумілі умови та можливість розмістити кошти в надійному банку. Відкривайте депозит у застосунку ПУМБ та отримуйте до 17% річних.

Додати як бажане джерело в Google
Джерело: ПУМБ
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами