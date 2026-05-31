Штрафи та нові правила для користувачів електросамокатів: в Раді зареєстрували законопроєкти

У Верховній Раді зареєстрували два законопроєкти № 15284 та № 15283 щодо врегулювання використання малого електротранспорту в Україні.

Наразі тексти документів ще не оприлюднені, тому деталі запропонованих змін поки невідомі.

Як писав раніше «Мінфін», була зареєстрована петиція із пропозицією посилити правила для користувачів електросамокатів, моноколіс, гіробордів та іншого легкого електротранспорту. Автори ініціативи пропонують запровадити вікові обмеження, обов’язкове навчання з ПДР та сертифікацію для водіїв електротранспорту

Йдеться насамперед про електросамокати, які за останні роки стали повноцінною частиною міського трафіку, але водночас створили нові ризики для пішоходів і самих користувачів.

Що пропонують змінити

Автори петиції № 41/009894−26еп закликають Кабмін підготувати зміни до законодавства та запровадити:

заборону користування електросамокатами для дітей до 14 років на дорогах, тротуарах і велодоріжках;

дозвіл для дітей їздити лише у дворах та спеціальних зонах;

обов’язкові курси з правил дорожнього руху для користувачів від 14 років;

спеціальний сертифікат або водійське посвідчення для керування електротранспортом;

перевірку віку через Дію у сервісах прокату;

відповідальність прокатних компаній за допуск неповнолітніх;

посилений контроль з боку поліції.

Ініціатори пояснюють це зростанням кількості ДТП за участю електросамокатів у містах України.