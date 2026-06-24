Падіння SpaceX позбавило Маска статусу трильйонера

Ілон Маск більше не має статусу трильйонера після різкого падіння вартості акцій Tesla та SpaceX 24 червня. За даними Bloomberg Billionaires Index , його статки скоротилися до $957 млрд. Водночас за оцінкою Forbes , Маск досі залишається трильйонером — його сукупний статок оцінюється приблизно у $1,1 трлн, пише Forbes.

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Втрати статусу

На початку місяця Маск уперше став трильйонером після історичного IPO SpaceX, яке оцінило компанію більш ніж у $2 трлн. Після цього акції стрімко зростали, а роздрібні інвестори активно вкладалися, розраховуючи на амбітні проєкти компанії.

Втім цього тижня ситуація змінилася: акції SpaceX різко просіли. У вівторок вони закрилися на рівні близько $156 — це більш ніж на 30% нижче за пік у $225, зафіксований 16 червня. Водночас це все ще вище за стартову ціну близько $150, з якої папери почали торгуватися 12 червня.

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Падіння відбулося на тлі загального зниження акцій технологічного сектору через побоювання щодо «бульбашки» штучного інтелекту та очікування подальшого підвищення відсоткових ставок.

Аналітики також ставлять під сумнів надвисоку оцінку SpaceX і її довгострокові плани — від розгортання космічних дата-центрів до місій на Марс.

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Додатковим ризиком залишається завершення періоду блокування акцій, після якого ранні інвестори зможуть продавати свої частки, що може посилити волатильність.

Наразі SpaceX залишається найціннішим активом Маска: за оцінками Bloomberg, його частка в компанії коштує близько $744 млрд і формує майже 80% його капіталу. Пакет акцій Tesla, оцінений у $158 млрд, також зазнав втрат.

Попри це, статки Маска все ще суттєво перевищують капітал другого у рейтингу — співзасновника Google Ларрі Пейджа. Різниця між ними становить близько $660 млрд, що еквівалентно більш ніж двом статкам Джеффа Безоса.