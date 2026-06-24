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24 червня 2026, 17:56

Падіння SpaceX позбавило Маска статусу трильйонера

Ілон Маск більше не має статусу трильйонера після різкого падіння вартості акцій Tesla та SpaceX 24 червня. За даними Bloomberg Billionaires Index, його статки скоротилися до $957 млрд. Водночас за оцінкою Forbes, Маск досі залишається трильйонером — його сукупний статок оцінюється приблизно у $1,1 трлн, пише Forbes.

Ілон Маск більше не має статусу трильйонера після різкого падіння вартості акцій Tesla та SpaceX 24 червня.

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Втрати статусу

На початку місяця Маск уперше став трильйонером після історичного IPO SpaceX, яке оцінило компанію більш ніж у $2 трлн. Після цього акції стрімко зростали, а роздрібні інвестори активно вкладалися, розраховуючи на амбітні проєкти компанії.

Втім цього тижня ситуація змінилася: акції SpaceX різко просіли. У вівторок вони закрилися на рівні близько $156 — це більш ніж на 30% нижче за пік у $225, зафіксований 16 червня. Водночас це все ще вище за стартову ціну близько $150, з якої папери почали торгуватися 12 червня.

Читайте також: Ілон Маск став першим трильйонером в історії

Падіння відбулося на тлі загального зниження акцій технологічного сектору через побоювання щодо «бульбашки» штучного інтелекту та очікування подальшого підвищення відсоткових ставок.

Аналітики також ставлять під сумнів надвисоку оцінку SpaceX і її довгострокові плани — від розгортання космічних дата-центрів до місій на Марс.

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Додатковим ризиком залишається завершення періоду блокування акцій, після якого ранні інвестори зможуть продавати свої частки, що може посилити волатильність.

Наразі SpaceX залишається найціннішим активом Маска: за оцінками Bloomberg, його частка в компанії коштує близько $744 млрд і формує майже 80% його капіталу. Пакет акцій Tesla, оцінений у $158 млрд, також зазнав втрат.

Попри це, статки Маска все ще суттєво перевищують капітал другого у рейтингу — співзасновника Google Ларрі Пейджа. Різниця між ними становить близько $660 млрд, що еквівалентно більш ніж двом статкам Джеффа Безоса.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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