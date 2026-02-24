Велика Британія подовжила термін перебування українських біженців ще на два роки

Уряд Великої Британії продовжив ще на два роки можливість перебування в країні для українців, які постраждали від незаконної агресії росії. Про це повідомив Департамент з питань імміграції та паспортів 24 лютого.

Термін подовжили

«Тепер українці можуть подавати заявки на продовження свого перебування за 90 днів до закінчення терміну дії дозволу, що утричі перевищує попередній період», — зазначили в департаменті.

Скільки українців в Британії

Станом на кінець 2025 року у Великій Британії проживало понад 300 000 українців, які прибули до країни або отримали дозвіл на проживання після початку повномасштабного вторгнення.

У червні 2025 року Європейський Союз продовжив дію механізму тимчасового захисту для громадян України до 4 березня 2027 року.