Підприємці можуть втратити статус спрощенця через застарілий КВЕД

Держстат офіційно затвердив перехід на нову класифікацію NACE 2.1 UA, яка стане обов'язковим стандартом для всіх суб'єктів господарювання в Україні з початку 2027 року. Треба врахувати, що автоматичної заміни старих кодів КВЕД у державних реєстрах не відбудеться, тому кожному підприємцю доведеться самостійно перевірити відповідність своєї діяльності новим нормам.

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NACE 2.1-UA підготовлена в рамках Програми розвитку офіційної статистики до 2028 року, щоб впровадити сучасну міжнародну статистичну класифікацію.

Відповідальність за правильність кодів лежить виключно на власниках бізнесу, адже для платників єдиного податку це питання має критичне значення для збереження права на спрощену систему оподаткування.

Усі компанії та фізичні особи підприємці мають право здійснювати виключно ті види діяльності, які зазначені в реєстраційних документах. Некоректне оновлення класифікаторів може призвести до анулювання права на використання спрощеної системи або виникнення серйозних податкових ризиків під час перевірок.

Саме тому доведеться самостійно проаналізувати таблиці відповідності КВЕД та NACE 2.1 UA. Проблема полягає у структурі: деякі застарілі коди розділяються на кілька специфічних напрямів, що ускладнює перехідний процес.

Підготовчий період вже триває, і він передбачає адаптацію інформаційних систем разом із збором даних за принципом подвійного кодування. Вже з 1 січня 2027 року NACE 2.1 UA офіційно вводиться в дію, а з 2028 року попередня класифікація КВЕД остаточно припинить своє функціонування.

Алгоритм дій для бізнесу виглядає наступним чином:

Провести детальний аудит наявних кодів діяльності та зіставити їх з оновленим переліком NACE 2.1 UA. Перевірити можливість прямої заміни за принципом один до одного, де система виконає оновлення самостійно. Подати заяву державному реєстратору або оновити дані через портал Дія у випадках, коли старий код розпадається на декілька специфічних напрямів. Оновити реєстраційні дані до кінця листопада 2026 року для запобігання збоїв у звітності, участі в державних тендерах чи отримання ліцензій.

Особливу пильність мають проявити представники сфери ІТ, цифрових сервісів, аренди та логістики, оскільки саме ці галузі зазнали найбільш відчутних змін у структурі категорій.