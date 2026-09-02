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2 вересня 2026, 14:35

Україна зібрала майже 32 млн тонн зерна нового врожаю

Станом на 1 вересня українські аграрії намолотили 31,94 млн тонн зернових та зернобобових культур. Урожай зібрали з 6,82 млн га, або 58% прогнозованих площ. Про це повідомляє Forbes Україна з посиланням на дані Міністерства аграрної політики та продовольства.

Станом на 1 вересня українські аграрії намолотили 31,94 млн тонн зернових та зернобобових культур.

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Порівняно з аналогічною датою минулого року валовий збір зріс приблизно на 11% — з 28,77 млн до 31,94 млн тонн. Середня урожайність підвищилася на 13% — з 41,5 до 46,8 ц/га.

Пшениці зібрали майже 25 млн тонн

Найбільше нового врожаю припадає на пшеницю — 24,76 млн тонн. Її обмолотили на 5,04 млн га, або 98% прогнозованих площ. Середня урожайність становить 49,2 ц/га.

Ячмінь і горох уже зібрані повністю:

  • ячмінь — 6,37 млн тонн із 1,47 млн га;
  • горох — 790 тис. тонн із 298 тис. га.

Просо зібрали на 22% площ — 20 тис. тонн. Збір кукурудзи лише розпочався: обмолочено 380 га, з яких отримали 700 тонн.

Окремо аграрії майже завершили збір ріпаку — обмолочено 99% прогнозованих площ, або 1,32 млн га. Урожай становить 3,79 млн тонн за середньої урожайності 28,6 ц/га.

Читайте також: Агроекспорт України за 27 днів серпня скоротився майже вдвічі

Одеська область лідирує за обсягом урожаю

Найбільше зернових та зернобобових наразі зібрали в Одеській області — 4,82 млн тонн із 1,19 млн га.

Далі йдуть:

  • Дніпропетровська область — 2,66 млн тонн;
  • Кіровоградська область — 2,42 млн тонн.

За середньою урожайністю лідирує Хмельницька область — 70,8 ц/га. У Сумській області показник становить 60,1 ц/га, у Вінницькій — 59,7 ц/га.

Урожай зростає, але експорт стикається з проблемами

Вищі показники врожайності не означають автоматичного зростання експорту. Українські аграрії одночасно стикаються з проблемами морської логістики через російські атаки на портову інфраструктуру та цивільні судна.

У липні товарний експорт України скоротився до $3,1 млрд проти $3,5 млрд у червні. У серпні різко впали й поставки основних зернових: за перші 12 днів місяця експорт пшениці скоротився у 4,3 раза у річному вимірі, ячменю — у 5,6 раза, кукурудзи — у 2,7 раза.

На тлі проблем з експортною логістикою Міністерство аграрної політики звернулося до Єврокомісії по €220 млн безповоротної допомоги для малих і середніх агровиробників, які постраждали від обмежень експорту. Кошти пропонують використати, зокрема, для компенсації відсотків за кредитами.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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