Bloomberg назвав країни, які поділять світову економіку до 2056 року

Частка розвинених країн у світовій економіці впаде нижче 25%, а класичний капіталізм остаточно поступиться місцем державному контролю. Демографічна криза паралізує Європу, економічне диво Китаю розіб'ється об борги, а штучний інтелект не врятує США від структурного уповільнення. Розбираємо історичний прогноз Bloomberg: як Індія стане новим економічним диктатором планети та до чого готуватися бізнесу в епоху тотального переділу.

Світова економіка зростатиме повільніше

Протягом наступних десяти років середньорічне зростання світової економіки становитиме близько 3,2%. Для порівняння: протягом п’яти років перед пандемією цей показник сягав 3,5%.

Найпомітніше сповільнення очікує на розвинені країни, які вже відчувають наслідки старіння населення. До 2035 року їхні економіки зростатимуть у середньому на 1,7% на рік, а надалі темпи можуть опуститися до 1,1%.

Китай збереже порівняно високі показники до середини 2030-х років. Однак боргове навантаження, несприятлива демографія, вичерпання потенціалу наздоганяльного розвитку та слабші перспективи експорту поступово стримуватимуть його економіку. Новим лідером серед ринків, що розвиваються, Bloomberg Economics називає Індію.

Частка розвинених країн у світовому ВВП опуститься нижче 25%

У 1990-х роках розвинені країни забезпечували близько 60% світової економічної активності. Торік їхня частка становила вже близько 40%, а до 2056 року може скоротитися до менш ніж чверті глобального ВВП.

Одночасно змінюватиметься співвідношення сил між найбільшими економіками. Частка Китаю сягне піка на рівні близько 20%, але у 2030-х роках почне знижуватися. Індія, навпаки, отримає значно більшу частину світової економіки завдяки сприятливішій демографії та можливостям для наздоганяльного розвитку.

За масштабом ця трансформація може бути порівнянною зі стрімким піднесенням самого Китаю протягом попередніх десятиліть.

У світовій економіці посилюватиметься роль держави

Протягом більшої частини останніх 40 років роль ринків зростала, а державне втручання скорочувалося. Піднесення Китаю поступово розвернуло цю тенденцію.

Bloomberg Economics зіставив власні прогнози з класифікацією економічної свободи Heritage Foundation. У 1990-х роках на країни з ринковою економікою припадало близько 70% світового ВВП. Торік ця частка ледве перевищувала половину, а до 2056 року може скоротитися до 39%.

Для інвесторів і бізнесу це означатиме більший вплив державного регулювання. Водночас традиційно ринкові економіки, зокрема США, також дедалі частіше використовуватимуть протекціонізм та інші форми втручання у відповідь на посилення ролі держави в інших країнах.

Частка демократичних країн спочатку скоротиться, а потім почне зростати

Після розпаду Радянського Союзу демократія зміцнила свої позиції у світовій економіці. Однак подальше піднесення Китаю та його однопартійної політичної системи послабило цю тенденцію.

Ситуація може знову змінитися, коли економіка Індії почне прискорюватися, а Китай — втрачати темп. За розрахунками, зробленими на основі прогнозів Bloomberg Economics і рейтингів Freedom House, у 1990 році демократичні країни забезпечували понад 80% світового ВВП. У 2030-х роках їхня частка може опуститися до 64%, після чого знову почне збільшуватися.

Не всі країни зможуть наздогнати розвинені економіки

Країни з нижчою продуктивністю зазвичай мають більше можливостей для швидкого зростання завдяки запозиченню технологій і практик розвинених економік. Саме тому чимало ринків, що розвиваються, протягом наступного десятиліття зростатимуть швидше за світову економіку загалом.

Серед лідерів опиняться Індія, Індонезія, Філіппіни та В'єтнам. У 2026−2035 роках економіки трьох останніх країн можуть зростати в середньому на 5−6% на рік — більш ніж удвічі швидше за більшість розвинених держав.

Однак наздоганяльний розвиток не гарантований. У Мексиці та Бразилії демографічні умови погіршуються ще до того, як ці країни встигають повністю реалізувати свій потенціал. Південна Африка також ризикує залишитися серед економік, яким не вдалося запустити стале прискорення.

Китай сповільниться, а Індія прискориться

Протягом наступного десятиліття більшість розвинених економік зростатимуть повільніше, ніж у попередні десять років. Уникнути помітного погіршення зможуть лише деякі країни, зокрема Японія та Швеція.

Серед ринків, що розвиваються, картина буде неоднорідною. Середньорічне зростання Китаю у 2026−2035 роках може сповільнитися до 3,6% проти 5,6% у 2016−2025 роках. Обережно Bloomberg Economics оцінює і перспективи Туреччини.

Водночас темпи зростання Індії можуть прискоритися з 5,9% до 7,7%. Сприятливіший економічний період також прогнозується для Аргентини, Бразилії та Нігерії.

Штучний інтелект може змінити прогноз

Поширення штучного інтелекту залишається одним із головних джерел невизначеності. Оптимістичний сценарій передбачає, що нові технології суттєво підвищать продуктивність і потенціал економічного зростання. Песимістичний — що виграш в ефективності супроводжуватиметься різким збільшенням безробіття.

В одному зі сценаріїв Anthropic упровадження ШІ може збільшити ВВП США на 15%, але водночас підняти безробіття до 11%. Bloomberg Economics вважає такий результат малоймовірним, проте він показує, наскільки широким залишається діапазон можливих наслідків.

Поки що у прогнозах для окремих країн вплив ШІ враховується переважно через збільшення інвестицій і продуктивності. Цього недостатньо, щоб докорінно змінити загальну траєкторію світової економіки, однак оцінки можуть переглядатися у міру появи нових даних.

Як змінюватимуться найбільші економіки

США сповільняться попри інвестиції у ШІ

Потенційне зростання ВВП США може знизитися із середніх 2,5% у другій половині поточного десятиліття до приблизно 1,8% у 2040 році. У середньостроковій перспективі одним із головних джерел зростання стануть інвестиції у штучний інтелект та інші високі технології.

Упровадження інновацій також має підвищити продуктивність праці. Проте внесок трудових ресурсів буде меншим, ніж у 2010-х роках, через старіння населення та скорочення імміграції. У 2050-х роках потенційні темпи зростання американської економіки можуть опуститися приблизно до 1,4% на рік.

Велика Британія залишиться економікою повільного зростання

Останніми роками британська економіка зростала приблизно на 1−1,5% на рік, тоді як інфляція залишалася стійкою. Це свідчить про низьку межу зростання, якого країна може досягти без додаткового цінового тиску.

Після тривалої стагнації продуктивність почала демонструвати ознаки відновлення. Водночас скорочення чистої міграції обмежуватиме пропозицію робочої сили, і цей вплив може зберігатися до кінця прогнозного періоду.

У 2026−2027 роках потенційне зростання становитиме близько 1,4% і може залишатися на цьому рівні до 2040 року. Надалі старіння населення здатне сповільнити його приблизно до 1%.

Демографія майже зупинить економічне зростання Німеччини

Найближчими роками потенційне зростання Німеччини може дещо прискоритися завдяки стимулювальній бюджетній політиці, інвестиціям і підвищенню продуктивності. Однак дедалі сильнішим обмеженням ставатиме демографія.

На початку 2030-х років старіння населення може знизити потенційні темпи до 0,3% на рік. Для порівняння: у 2010-х роках німецька економіка зростала в середньому на 1,4%.

Основний внесок у подальше зростання забезпечуватиме продуктивність — трохи менше ніж 0,4 процентного пункту на рік. Накопичення капіталу додаватиме ще близько 0,2 процентного пункту. Натомість ринок праці з 2027 року перетвориться на стримувальний чинник через скорочення працездатного населення, нижчу участь у робочій силі та зменшення кількості відпрацьованих годин.

Зростання Франції опуститься нижче 1%

На початку 2030-х років потенційне зростання французької економіки сповільниться приблизно до 1%, а після 2040 року опуститься нижче цього рівня.

Як і в Німеччині, головною проблемою стане демографія. Оновлені прогнози Insee передбачають слабше збільшення населення, ніж очікувалося раніше. Компенсувати падіння народжуваності та старіння за допомогою активнішої міграції буде політично складно.

За таких умов перспективи Франції дедалі більше залежатимуть від продуктивності. Однак помірні темпи впровадження ШІ не дають підстав очікувати значного технологічного прискорення.

Технології не врятують Китай від структурного сповільнення

Високотехнологічні та зелені галузі відіграватимуть дедалі більшу роль у китайській економіці. У 2026 році на них, включно зі штучним інтелектом, припадатиме близько 20% ВВП, а до 2030 року їхня частка може зрости до 25%.

Проте цього буде недостатньо, щоб компенсувати проблеми в інших секторах. Протягом наступних трьох десятиліть зростання Китаю сповільнюватиметься під тиском демографії, падіння прибутковості бізнесу, слабших інвестицій і стриманого споживання.

Додатковим ризиком залишається технологічне та торговельне розмежування зі США, яке може обмежити обмін товарами, інноваціями й кваліфікованими працівниками. Для подолання цих перешкод Китаю знадобляться масштабніші реформи.

Японія тимчасово прискориться

Упродовж 2020-х років потенційне зростання Японії може посилитися, попри скорочення населення. Компанії вкладають більше коштів у внутрішні ланцюги постачання, щоб знизити геополітичні ризики, а держава підтримує інвестиції у стратегічні галузі.

Слабка єна також робить країну привабливішою для іноземного капіталу. Додаткову підтримку мають забезпечити поширення ШІ, вихід із багаторічної дефляції та відновлення зростання зарплат.

Потенційні темпи можуть підвищитися з 0,7% у 2025 році до 0,9% у 2029-му. Проте надалі скорочення населення знову візьме гору, і до 2050 року показник може впасти до 0,3%.

Індія стане головним двигуном зростання

Потенційне зростання Індії на початку 2030-х років може сягнути 8% — найвищого рівня серед великих економік. Надалі темпи поступово знижуватимуться через уповільнення приросту робочої сили та зменшення потреби у нових інвестиціях.

Прем'єр-міністр Нарендра Моді прагне перетворити Індію на розвинену економіку до 2047 року. За розрахунками Bloomberg Economics, до категорії країн із високими доходами вона може перейти у 2053 році.

Підтримувати швидке зростання без значного посилення інфляції Індії допоможуть політична стабільність, продуктивніше сільське господарство, інвестиції в інфраструктуру та бюджетна консолідація. Зниження мит і логістичних витрат також сприятиме розвитку, а виробничі субсидії підтримуватимуть інвестиції у переробну промисловість.