Три рівні безпеки, які варто перевірити перед купівлею квартири.

Обираючи депозит , спершу перевіряють не ставку, а надійність банку. Купуючи акції — не потенційний прибуток, а звітність компанії. Той самий підхід тепер працює і з нерухомістю: перш ніж рахувати вартість квадратного метра, варто з’ясувати: хто його девелопер і з чого складається безпека проєкту. На прикладі нового ЖК Біоритм від KAN Development на Великій Васильківській, 143/2 у Києві, розкладемо його на три рівні: фізичну безпеку в межах квартири, безпеку середовища навколо неї та безпеку самих грошей, вкладених у покупку.

Рівень перший: квартира

Найвужче значення слова «безпека» — це те, що відбувається в перші хвилини надзвичайної ситуації, коли часу дістатися укриття немає. Це рівень, який раніше в анкеті покупця житла взагалі не фігурував, а тепер стоїть в одному ряду з поверховістю та видом із вікна. У плануваннях першої черги Біоритму під це відведене окреме приміщення в структурі квартири: суцільний монолітний залізобетон товщиною 250 мм, армований у дві сітки, розташований у частині поверху, яка прилягає до несучого ядра будинку. Два шари арматури й бетон поводяться інакше, ніж цегляна перегородка, і дають додатковий захист від уламків та ударної хвилі.

У щоденному режимі приміщення працює як гардеробна, тож площа лишається корисною щодня. Коли час дозволяє, родина спускається у сховище на 600 осіб у межах кварталу.

Рівень другий: квартал

Ширше значення безпеки стосується речей, які на перший погляд не пов'язані з війною: темний двір увечері, автівка, що здає заднім ходом біля дитячого майданчика, ожеледиця під під'їздом. Такі ризики статистично трапляються частіше за надзвичайні ситуації, і саме з ними працює планування кварталу.

Транспорт у ЖК Біоритм повністю під землею: дворівневий паркінг на 1000 місць має прямі виходи до кожного з дев'яти будинків, а також освітлення, вентиляцію й відеонагляд. Двір площею 1,3 гектара лишається пішохідним — ресторани винесені на зовнішній периметр, тож вуличний рух і вечірній шум не заходять усередину. Дитячі зони інтегровані в озеленення: безпечне покриття, м'яке освітлення, огляд із вікон квартир. Територія спроєктована з урахуванням доступності для маломобільних груп населення — параметр, значення якого суттєво зросло за останні роки: йдеться вже не про вузьку аудиторію, а про ветеранів, людей після поранень, батьків із візками та старше покоління.

Довговічність цих рішень залежить від експлуатації, тому Керуюча компанія Біоритму працює за стандартами п'ятизіркового готелю: цілодобова технічна підтримка, щоденний клінінг, лобі з консьєржем. Якість щоденної роботи, а не проєктна документація, визначає, чи працюватимуть камери й освітлення через десять років.

До цього ж рівня належить інфраструктура житлового комплексу, яка знижує кількість щоденних поїздок за межі дому. 9 будинків з'єднує SkyRytm — 610-метрова променада на рівні 16 поверху, найдовша на дахах в Україні: там розташовані 3 панорамні басейни, SPA-простір із фінською сауною, римською парною та відкритою терасою, камерний бар. У кварталі також працюють фітнес-центр із критим басейном, студії йоги й танців, майданчик для паделу, п'ять BBQ-зон і party-room. Кожен такий елемент — це ще один маршрут, який не потрібно прокладати через місто.

Рівень третій: гроші

Найглибший рівень безпеки стосується не самої квартири, а капіталу, вкладеного в її покупку, — і саме цей рівень раціональний інвестор перевіряє першим, а не останнім.

Поширена на ринку первинної нерухомості модель — перехресне фінансування: кошти з усіх проєктів компанії складаються в спільну скарбничку, і гроші покупців одного будинку йдуть на добудову іншого. Схема тримається, поки продажі зростають на всіх майданчиках одночасно; щойно ринок пригальмовує хоч на одному з них, темпи падають скрізь. KAN Development працює за іншою моделлю — прямого фінансування: кожен проєкт має власне джерело коштів і власний резерв, незалежний від того, як продаються квартири в інших комплексах компанії. Резерв — це запас міцності, що дає змогу продовжувати роботи в періоди низької ринкової активності, а в умовах війни в такого параметра є цілком вимірювана вартість.

Історія компанії підтверджує ефективність цієї моделі цифрами. За 25 років діяльності KAN ввів в експлуатацію понад 4 млн м² нерухомості та близько 20 500 квартир — Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіка, UNIT.Home, Ocean Plaza, IQ бізнес-центр, 101 Tower та інші. Замороженого об'єкта серед реалізованих проєктів компанія не мала ні до лютого 2022 року, ні після нього: понад 4 500 квартир передані власникам за час великої війни. Будівництво самого Біоритму почалося зі школи, ще до старту продажу перших квартир, а тільки за роки повномасштабного вторгнення KAN вклав понад 120 млн доларів у розвиток Освітнього холдингу A+, який сьогодні налічує 20+ навчальних закладів.

Для покупця це означає, що гроші на будівництво Біоритму залежать тільки від продажів у самому Біоритмі, а не від успіхів чи невдач інших проєктів KAN. Тому ризик довгобуду тут нижчий, ніж у девелоперів, які тримають усі об'єкти в одній фінансовій скарбничці.

Школа, садок, паркомісце, абонемент у басейн і спортзал, окрема охорона двору: у більшості випадків це окремі статті витрат, розкидані по місту й по різних постачальниках послуг. Коли значна частина цього переліку вже входить у периметр кварталу, зникає не лише дорога, а й частина щомісячного бюджету, яку довелося б витрачати на ці послуги окремо, — параметр, який має сенс враховувати поруч із самою вартістю квадратного метра.

Метасенс: чому це складається в одне рішення

Три рівні безпеки не працюють окремо один від одного — вони формують сукупний ефект, який складніше порахувати, ніж вартість квадратного метра, але легше відчути через кілька років володіння. Квартира з підсиленою кімнатою, квартал зі школою, паркінгом і сервісом та проєкт із прозорою фінансовою моделлю — це не три різні покупки, а одна: адреса, куди не страшно повертатися пізно ввечері, де діти в школу ходять пішки, і за яку не доведеться хвилюватися, читаючи новини про заморожені будови.

Локація теж працює на цей довгий горизонт. Велика Васильківська — центральна вулиця з метро, бізнес-центрами й міською комерцією в пішій доступності, тож квартира тут історично легше знаходить і орендаря, і наступного власника, ніж житло на периферії. У першому будинку Біоритму передбачено 19 типів планувань — однокімнатні від 43 м², двокімнатні від 71 м² з гардеробними, трикімнатні до 174 м² і чотирикімнатні на 301 м², з деталями і площами на сайті проєкту. Хід будівництва можна перевірити самостійно — він відкритий для перегляду.

Довідка

Живий квартал Біоритм. Київ, вул. Велика Васильківська, 143/2. Дев'ять будинків, дві черги будівництва. SkyRytm — 610-метрова променада на висоті 16 поверху. Приватний двір площею 1,3 гектара. Сховище на 600 осіб, дворівневий підземний паркінг на 1000 місць, доступність території для маломобільних груп населення. Три панорамні басейни, SPA на 16-му поверсі, фітнес-центр із критим басейном, п'ять BBQ-зон, party-room, майданчик для паделу. Освіта в межах кварталу: Київський ліцей Освітнього холдингу A+ із власним сертифікованим укриттям на 1160 м² та дитячий садок Біоритм (у будівництві). Керуюча компанія — за стандартами п'ятизіркового готелю. Відділ продажів: +38 (044) 333 48 97.

Сайт: biorytm.com.ua.

KAN Development. Український девелопер, 25 років на ринку Києва. Понад 4 млн м² реалізованої нерухомості, близько 20 500 зданих квартир, 20+ навчальних закладів Освітнього холдингу A+. Серед знакових проєктів — Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіка, UNIT.Home. Працює за моделлю прямого фінансування: кожен проєкт має окреме джерело коштів і власний резерв, незалежний від інших об'єктів компанії.