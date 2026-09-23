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23 вересня 2026, 10:00

«ГЕРЦ» запускає прямий еквайринг з Mastercard та розширює можливості власної платіжної інфраструктури

Компанія «ГЕРЦ» отримала статус Principal Member Mastercard, який передбачає пряму взаємодію з платіжною системою і дозволяє самостійно забезпечувати обробку платежів Mastercard без залучення зовнішнього еквайра.

Перехід до прямої моделі еквайрингу дозволяє «ГЕРЦ» самостійно керувати ключовими етапами процесингу платежів та розвивати платіжні сервіси на базі власної технологічної інфраструктури. Для бізнес-клієнтів компанії це, зокрема, відкриває можливості підключення платіжних рішень із використанням технологічної інфраструктури «ГЕРЦ» та реалізації різних сценаріїв приймання платежів залежно від потреб бізнесу.

«Статус Principal Member Mastercard має для „ГЕРЦ“ стратегічне значення. Прямий еквайринг Mastercard став першим проєктом „ГЕРЦ“ з міжнародними платіжними системами, у межах якого компанія успішно реалізувала і відтестувала пряму технічну інтеграцію. Цей важливий крок виводить наші можливості на платіжному ринку на новий рівень і посилює роль „ГЕРЦ“ як технологічного партнера для бізнесу. Власна еквайрингова інфраструктура дає нам технологічну можливість та гнучкість у створенні сучасних платіжних рішень, дозволяє швидше впроваджувати їх та адаптувати до потреб конкретного бізнесу.», — зазначає Денис Ткач, CBDO ТОВ «ПЦ ГЕРЦ».

На сьогодні «ГЕРЦ» вже інтегрував рішення Click to Pay від Mastercard, що дозволяє клієнтам партнерської мережі «ГЕРЦ» зручно оплачувати онлайн без введення даних платіжних карток, наряду з іншими методами оплат через цифрові гаманці. Серед потенційних напрямів подальшої співпраці — розвиток платіжних сервісів із використанням технологій та рішень Mastercard, зокрема подальший розвиток токенізації, Mastercard Payment Passkey, Mastercard Gateway та Merchant Cloud тощо.

«Розвиток сучасної платіжної інфраструктури та розширення доступу бізнесу до нових технологій є важливими складовими подальшої цифровізації платежів в Україні. Запуск прямого еквайрингу Mastercard компанією „ГЕРЦ“ відкриває нові можливості для нашої співпраці та впровадження передових платіжних рішень для українського бізнесу. Ми раді посилювати нашу співпрацю з „ГЕРЦ“ і разом працювати над тим, щоб сучасні технології Mastercard ставали основою для нових зручних, безпечних і технологічних платіжних сервісів», — підкреслює Анжела Кашперук, віцепрезидентка з розвитку бізнесу Mastercard в Україні та Молдові.

Також «ГЕРЦ» працює над розвитком фізичного еквайрингу та POS-рішень, розширюючи можливості для приймання платежів як онлайн, так і у фізичних точках продажу.

Джерело: Мінфін
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